Kraj gužvama na autocestama: Otkrivaju se novi detalji, HAC pripremio snimke s terena

Hrvatske autoceste (HAC) u četvrtak u 10.00 sati održavaju prezentaciju aktualnog statusa projekta novog sustava naplate cestarine Crolibertas.

Voditelji projekta i predstavnici investitora i izvođača predstavit će dosadašnji tijek implementacije, uključujući i postavljanje prvog portala na autocesti A3.

Uz to će predstaviti i kako će novi sustav funkcionirati u praksi. Program između ostalog uključuje i video prikaze s terena kao i animaciju budućeg korisničkog iskustva.

Prezentaciju uživo pratite na portalu Net.hr.

Projekt vrijedan 80 milijuna eura

Podsjetimo, riječ je o projektu vrijednom 80 milijuna eura koja predviđa rušenje naplatnih kućica, a samim time brže i jednostavnije putovanje za vozače.

Sustav bi u potpunosti trebao zaživjeti 1. studenog iduće godine i tada se cestarina više neće moći platili gotovinom ili karticom, već putem ENC-a ili automatskim prepoznavanjem tablica, za što će se vozači morati registrirati u sustav. Izvođač novog sustava naplate je tvrtka SkyToll koja provodi sve aktivnosti u skladu s najvišim tehnološkim i sigurnosnim standardima.

POGLEDAJTE VIDEO: Kada kreće novi sustav i što ako već imate ENC? Imamo detalje velike promjene na autocestama