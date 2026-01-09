Bačićev plan rušenja Vjesnika preoptimističan? Posao vrijedan pet milijuna eura dobila domaća tvrtka

Neuglednu vizuru Vjesnika na trenutke zaklanja snijeg - ali krajem travnja trebala bi zauvijek nestati. "Ta tri mjeseca podrazumijevaju i izradu projekta i rok za uklanjanje i odvoz cijelog tog materijala na reciklažno dvorište", kaže ministar Branko Bačić.

Posao vrijedan pet milijuna eura dobila je vinkovačka tvrtka Eurco, jedna od vodećih za rušenja objekata u Hrvatskoj. Odlukom izvođača, kultni neboder će se rušiti strojno, a ne miniranjem.

"Znači nema opasnosti od urušavanja kompletnog objekta i oštećenja okolnih objekata. Strojno rušenje će se vršiti odozgora prema dole i strojevi će rezati određene dijelove i spuštat će se to kranovima dolje gdje će se to mrviti i sortirati", kaže sudski vještak za graditeljstvo Žarko Željko.

Definirani rokovi

Riječ je o tvrtki koja je rušila Hotel Marjan u Splitu. Trebala bi rušiti i maksimirski stadion. Detalje nam direktor zasad ne želi otkrivati, dok ne prođe rok za žalbe ostalih ponuđača. Taj rok počeo je danas i traje 10 dana. U slučaju žalbi, cijeli postupak će se produžiti.

Ako do toga ne dođe, ugovor se potpisuje 21. siječnja, rok od 90 dana kreće, a prva faza radova – puštanje u promet podvožnjaka na Slavonskoj aveniji treba biti gotova u roku od 30 dana.

"Mi mislimo da je to jako kratak rok, jako zahtjevan rok, ali uvjereni smo da će Eurco kao ozbiljan ponuđač ispoštovati, a to će potpisati i u ugovoru", kaže ministar Bačić.

Izrada projekta trajat će mjesec dana

Stručnjak smatra da je plan ipak preoptimističan. "To je dosta optimistično budući da sam izračunao da dnevno izlazi nekih 20 kamiona što mi se čini optimalno da bi moglo 7-8 mjeseci trajati", kaže Željko.

Sama izrada projekta mogla bi trajati mjesec dana jer je ključna kako bi se izbjegla bilo kakva ugroza ljudi i objekata.

"Radimo tu, šetamo svaki dan okolo i nadamo se da će ga što prije srušiti. Nadamo se da će sve zaštiti", kaže Kruno. "Pa nije s obzirom koliko je velika zgrada, koliko pripreme to zahtijeva nadam se da će sve to dobro proći", kaže Alen.

Pripreme prije rušenja

No prije svega toga potrebno je otkloniti i sve opasnosti unutar objekta - poput zapaljivih tekućina.

"U sjeverozapadnom uglu podruma se nalaze četiri spremnika koja su ukupnog kapaciteta svaki 28 kubika međutim svi su prazni do one granice što se naziva mrtva masa, oni će se isprazniti, očistiti zbog mogućih para prije rušenja", kaže Dominik Skokandić, posebni savjetnik ministra prostornoga uređenja i graditeljstva

Prije nego što neboder, uništen u požaru, zauvijek ode u prošlost, znak s njegova vrha trebao bi biti uklonjen kako bi ostao svjedok povijesne i kulturne uloge Vjesnika.