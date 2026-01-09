Tko će ponijeti titulu 'Timeless Beauty'? Svečanu dodjelu pratite na našem portalu

U tijeku su posljednje pripreme za peto izdanje nagrade Timeless Beauty, a svečanu dodjelu, na kojoj će se doznati tko će na početku 2026. godine ponijeti prestižnu titulu posvećenu ženama, možete uživo pratiti na našem portalu Net.hr u utorak, 13. siječnja od 20 sati. Zagreb će tada ponovno okupiti žene koje su svojim radom, osobnošću i hrabrošću ostavile snažan trag u kulturi i javnom životu.

Pred nama je peto izdanje nagrade Timeless Beauty, koja se od samog početka opire površnim definicijama ljepote. Ovdje se ne traži savršenstvo, nego autentičnost. Ne mladost, nego iskustvo. Ne prolazni sjaj, nego postojanost karaktera. Upravo zato žene koje su dosad ponijele ovu nagradu danas čine njezinu najiskrenije ogledalo.

Žene iz različitih sfera

Laureatkinje iz proteklih godina poput Ksenije Urličić, Zdenke Kovačiček, Ane Sasso, Mije Begović, Sandre Bagarić, Anđe Marić, Suzane Mančić i Anje Šovagović Despot svjedoče jednoj jednostavnoj istini, ljepota traje onoliko dugo koliko traje osobnost. One nisu samo laureatkinje, nego i svjedokinje ideje koja stoji iza Timeless Beauty. Svaka iz svog svijeta, kazališta, glazbe, opere, televizije, javnog života potvrđuje isto, ljepota nije dekor, nego posljedica unutarnjeg rada.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Za Anju Šovagović Despot, jednu od najvažnijih figura hrvatskog kazališta, ova je nagrada bila tiha, ali snažna potvrda dugogodišnje umjetničke dosljednosti. Publika je njezin sudac svakog dana, no Timeless Beauty ju je svrstala uz žene čiju snagu i samu inspirira. Njezina poruka ostaje univerzalna: prava ljepota dolazi iz duha i samosvijesti.

Foto: Ym

Anđa Marić, umjetnica čija je životna priča postala simbol otpornosti, pokazuje da bezvremenska ljepota nije statična slika, nego proces. Ona nastaje u borbi, u padovima i ponovnim usponima, u odluci da se voli sebe čak i onda kada je najteže. Upravo u toj iskrenosti leži njezina snaga i snaga same nagrade.

Foto: Ym

Mia Begović, glumačka ikona čiji su stil i karizma desetljećima oblikovali generacije, Timeless Beauty doživljava kao priznanje autentičnosti. Njezina ljepota nikada nije bila prilagođavanje, nego stav. I danas podsjeća da bezvremenska elegancija počinje onog trenutka kada žena prestane tražiti dopuštenje da bude svoja.

Foto: Ym

Za opernu divu Sandru Bagarić, skulptura Timeless Beauty nije samo simbol profesionalnog puta, nego svakodnevni podsjetnik da se stil i karizma grade iznutra. U svijetu velikih emocija i snažnih glasova naučila je da prava prisutnost dolazi iz discipline, znatiželje i neprestane duhovne nadogradnje.

Foto: Ym

Suzana Mančić, televizijska legenda čija energija ne poznaje vrijeme, možda je najglasnije izrekla poruku ove nagrade, da godine nisu teret, nego potvrda. U društvu koje slavi mladost, Timeless Beauty slavi trajanje. Slavi žene koje su ostale vjerne sebi, unatoč trendovima, očekivanjima i predrasudama.

Od svog osnutka 2021. godine, nagrada Timeless Beauty izrasla je u jedno od najznačajnijih hrvatskih priznanja posvećenih ženama koje su obilježile kulturu, medije, umjetnost i javni prostor. Na početku 2026. godine, ova nagrada bit će dodjeljena novim ženama. Njihova imena još se ne znaju, ali kriteriji su poznati, autentičnost, dostojanstvo, rad i hrabrost da se ostavi trag. Stoga nedstrpljivo iščekujemo novo izdanje koje slavi žene onako kako zaslužuju.

Foto: Petar Popijac

Foto: Petar Popijac

​