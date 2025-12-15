Anđa Marić i ranije je spominjala odnos sa sinom, no prije pola godine situacija je bila drukčija

U svibnju je Anđa Marić u razgovoru za Story govorila o sinu Gašperu (22), ali i o odnosu s bivšim suprugom Primožem Dolničarom. U tom je trenutku o obiteljskoj situaciji govorila smireno, a njezine su izjave imale drugačiji ton nego danas.

Istaknula je kako je Gašper tada boravio kod kuće te sudjelovao u snimanju kulinarske emisije sa svojim ocem i stricem, kao i da joj pomaže u poslu vezanom uz brend ‘Gandža kozmetika’. Naglasila je i da, iako se ona, Gašper i Primož ne druže često zajedno, među njima vlada korektan odnos te da sina povremeno pozove na ručak kada ga Primož dovede k njoj.

"Gašper je sladak. Doma je, snima s tatom kulinarsku emisiju s njegovim bratom. Tata i brat imaju emisiju. Sladak je, pomaže mi u mojoj 'Gandža kozmetici', snima mi videe i tako. Gašper, njegov tata i ja se baš i ne družimo tako često zajednički, ali ponekad kad mi Primož dovede sina doma, ja ga pozovem kod nas, da ostane na ručku ili nešto. Uglavnom, imamo civilizirane odnose", rekla je tada Anđa.

Šokirala objavom

Kao što smo prethodno pisali, Anđa Marić se danas oglasila na svom Facebook profilu emotivnom i iskrenom objavom u kojoj je potvrdila kako je njen sin u istražnom zatvoru nakon što je napao i opljačkao stranog dostavljača hrane. Napisala je sljedeće:

"Djeca su kriptonit.

Potpuno te razoružaju i obesnaže – kao Supermana onaj kristal s planeta koji je pokorio njegovu civilizaciju. Tako moj sin djeluje na mene.

Moj sin je alkoholičar. Bolesnik. Ovisnik.

Ne o drogama, nego o alkoholu – društveno prihvaćenom, dostupnom i doslovno na svakoj blagajni za euro i pol.

Prije tri mjeseca dala sam ga uhapsiti.

Međutim, svaki put su mi ga vraćali kući jer ga se ne može prisiliti na liječenje ako on to ne želi. Naravno, govorio je da to nije problem. Sve dok nije eskaliralo.

Srećom, svi su živi i zdravi.

Moj sin je tada imao više od osam deci votke u sebi. U parku su dostavljači hrane jurili električnim biciklima pored djece i malih psića, kao i ljudi na romobilima koji na nogostupima pored parkova jure bez ikakvog osjećaja za sigurnost. Taj dan nesreću je imao jedan dostavljač hrane.

To nije bila jurisdikcija ni autoritet mog sina da bilo što rješava. Nikako.

Ali kad si slomljen, u boli i ovisan – nemaš zdrav razum. To je potpuno promijenjeno stanje svijesti, opsjednuto demonima koji doslovno alkohol koriste kao pozivnicu. Svaki put kad popiješ, pozoveš ih: dođite i igrajte se.

Osjećam se odgovornom za njegovo stanje.

Dijete upija svaku majčinu emociju – u trbuhu, dok je malo, dok ga dojiš.

Ali nisam kriva. I to je velika razlika.

Znam da je ovo put njegove duše koji je odabrala.

Sada je u istražnom zatvoru i odgovarat će za svoje postupke. Ali njemu treba liječenje – zatvoreno, višemjesečno – dok se kemikalije u mozgu ne stabiliziraju.

Priznao mi je da je alkoholičar od 12. godine.

Tada nije živio kod mene. Do 18. se vratio – odrastao i vrlo lukav. A znate kako ovisnici funkcioniraju: sve je nebitno, bitan je samo sljedeći šut.

Kao i svako dijete, protivio se svemu što ja propagiram.

Sve je glupo. Sve je nebitno. Svi ćemo umrijeti.

Ako sam ja ovakva, moje dijete želi biti sve suprotno.

Odlučila sam da više neću plakati i polako nestajati.

Ne mogu ni jesti ni živjeti tako. Vraćam se. Nastavljam raditi svoj kanal. Bit ću motivator i radnica svjetla.

Jer to je moj poziv.

Želim vam predivne blagdane.

Volite se.

A tko je bez grijeha – neka prvi baci kamen."

Borba za skrbništvo

Anđa Marić i Primož Dolničar upoznali su se na modnoj reviji, a samo tri mjeseca kasnije uslijedila je prosidba. Zbog njega se preselila u Sloveniju, gdje su se vjenčali 2003. godine, a već sljedeće godine dobili sina Gašpera. Njihov brak završio je razvodom nakon sedam godina, a Anđa je tada kao razlog navela nepomirljive razlike.

Razvod je pratio i dugotrajan sudski postupak oko skrbništva nad sinom, koje je u početku dodijeljeno ocu. Anđa je skrbništvo ponovno dobila 2016. godine, no nakon punoljetnosti Gašper je odlučio živjeti s ocem u Sloveniji. S vremenom su bivši supružnici ostavili nesuglasice iza sebe te, kako je Anđa ranije isticala, izgradili odnos temeljen na zajedničkoj brizi za sina. U intervjuu za Story navela je da danas funkcioniraju kao roditelji kojima je prioritet dobrobit djeteta.