Razvela se dvaput, glumom osvojila publiku, a smrt sestre je shrvala: Ovako se mijenjala Mia Begović

Mia Begović (62) je jedna od najpoznatijih hrvatskih glumica. Svoj glumački talent usavršila je na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Vrlo brzo nakon toga je započela profesionalnu karijeru nastupajući u kazalištima, na filmu i televiziji. Od 2002. godine stalna je članica ansambla Satiričkog kazališta Kerempuh, gdje je ostvarila niz zapaženih uloga.

Dolazi iz obitelji u kojoj je umjetnost bila prirodni poziv. Bila je mlađa sestra pokojne glumice Ene Begović, s kojom ju je povezivala duboka emocionalna veza, ali i zajednička ljubav prema kazalištu, a tragična smrt Ene 2000. godine duboko ju je pogodila. Majka je kćeri Maje Lene Lopatny, koju je dobila u braku s proslavljenim vaterpolistom i olimpijcem Ronaldom Lopatnyjem. Nakon razvoda od Lopatnyja je bila u braku s poduzetnikom Željkom Žnidarićem, od 2004. do 2010. godine.