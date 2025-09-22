DODJELA ZLATNE LOPTE /

Stigla nogometna elita: Tko su ljepotice koje su ove godine prošetale crvenim tepihom?

Stigla nogometna elita: Tko su ljepotice koje su ove godine prošetale crvenim tepihom?
Foto: Profimedia
Rute Cardoso, supruga tragično preminulog nogometaša Dioga Jote Rute Cardoso
1 /15
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zlatna lopta već desetljećima slovi kao najvrjednija individualna nagrada u svijetu nogometa, a ovogodišnje izdanje bilo je njezino 69. po redu. Kao i svake godine, gala dodjela izazvala je veliko zanimanje javnosti, ne samo zbog sporta nego i zbog atmosfere na crvenom tepihu.

Poseban šarm večeri dale su brojne žene koje su zablistale pred objektivima - od profesionalnih nogometašica, preko uglednih političarki i ministrica pa sve do supruga nogometaša koje tradicionalno plijene pažnju javnosti i modne kritike. Tko je sve zablistao - pogledajte u našoj galeriji. 

22.9.2025.
22:07
Hot.hr
Profimedia
Zlatna LoptaNagrada
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DODJELA ZLATNE LOPTE /
Stigla nogometna elita: Tko su ljepotice koje su ove godine prošetale crvenim tepihom?