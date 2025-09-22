Ma kakva jesen: Zadranke prošetale u haljinicama i privlačile poglede slučajnih prolaznika

Danas, u ponedjeljak 22. rujna, kalendarski je započela jesen. No, ako je suditi prema prizorima iz centra Zadra, kratke rukave i sunčane naočale još ne spremamo u ormare.

Na zadarskoj rivi vladala je prava ljetna atmosfera. Stariji i mlađi, domaći i turisti, šetali su užarenim kamenim ulicama, zastajali na kavi i uživali u toplim zrakama sunca. Sve to zabilježio je objektiv fotografa Bojana Bogdanića, koji je uhvatio prizore koji više podsjećaju na srpanj nego na prvi dan jeseni.