Ma kakva jesen: Zadranke prošetale u haljinicama i privlačile poglede slučajnih prolaznika

Foto: Bojan Bogdanić/ezadar
Danas, u ponedjeljak 22. rujna, kalendarski je započela jesen. No, ako je suditi prema prizorima iz centra Zadra, kratke rukave i sunčane naočale još ne spremamo u ormare.

Na zadarskoj rivi vladala je prava ljetna atmosfera. Stariji i mlađi, domaći i turisti, šetali su užarenim kamenim ulicama, zastajali na kavi i uživali u toplim zrakama sunca. Sve to zabilježio je objektiv fotografa Bojana Bogdanića, koji je uhvatio prizore koji više podsjećaju na srpanj nego na prvi dan jeseni. 

22.9.2025.
20:38
Hot.hr
Bojan Bogdanić/ezadar
ZadarPaparazzo
