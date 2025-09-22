Policija u punoj ratnoj spremni sukobila se s prosvjednicima, gađali ih suzavcima: Pogledajte snimke strave
Lučki radnici koji su u ponedjeljak odlučili štrajkati zbog stanja u Gazi, blokirali su pristupne ceste većini talijanskih luka, u središtu Milana došlo je do nasilja na propalestinskom prosvjedu, a razni sindikati organizirali su dan prosvjeda protiv izraelske ofenzive u Gazi.
Talijanski lučki radnici koji danas prosvjeduju kažu kako žele spriječiti da se Italija koristi kao usputna postaja za transport oružja i ostalih zaliha Izraelu koji je u ratu s Hamasom u Gazi.
Policija u punoj opremi za razbijanje demonstracija upotrijebila je suzavac i sukobila se s prosvjednicima nedaleko od glavnog kolodvora u Milanu, rekao je očevidac za Reuters, a talijanski mediji su izvijestili da su prosvjednici pokušali prekinuti promet na autocesti blizu Bologne.
I u Napulju se policija sukobila s prosvjednicima koji su provalili na glavni željeznički kolodvor. Neki od njih nakratko su se popeli na tračnice, prouzročivši kašnjenja u prometu.
U brojnim drugim talijanskim gradovima demonstrirale su tisuće Talijana, škole su danas zatvorene, a dio javnog prijevoza povremeno nije vozio na poziv sindikata.
U sjeverozapadnome talijanskom gradu Genovi nekoliko stotina prosvjednika je tijekom jutarnjeg okupljanja u luci mahalo palestinskim zastavama. Dalje niz obalu u toskanskome Livornu prosvjednici su blokirali ulaz u luku, dok su se slične demonstracije održale i u Trstu.
"Palestinski narod i dalje nam daje još jednu lekciju o dostojanstvu i otporu", rekao je Ricky, prosvjednik u Genovi i pripadnik radničke grupe koja djeluje pod nazivom Autonomni kolektiv lučkih radnika. "Učimo od njih i pokušavamo dati svoj doprinos", dodao je.