Policija u punoj ratnoj spremni sukobila se s prosvjednicima, gađali ih suzavcima: Pogledajte snimke strave

Lučki radnici koji su u ponedjeljak odlučili štrajkati zbog stanja u Gazi, blokirali su pristupne ceste većini talijanskih luka, u središtu Milana došlo je do nasilja na propalestinskom prosvjedu, a razni sindikati organizirali su dan prosvjeda protiv izraelske ofenzive u Gazi.

Milano, oggi, dentro e fuori dalla stazione centrale. La guerriglia urbana scatenata dai soliti teppisti non fermerà la guerra a Gaza. Ma ruberà la scena a migliaia di persone scese in piazza pacificamente. pic.twitter.com/4MWwC7Ppe2 — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) September 22, 2025

Talijanski lučki radnici koji danas prosvjeduju kažu kako žele spriječiti da se Italija koristi kao usputna postaja za transport oružja i ostalih zaliha Izraelu koji je u ratu s Hamasom u Gazi.

Averlo detto ieri che era ovvio finisse cosi ci si sarebbe presi una marea di insulti... #Milano #scioperogenerale Sono 40 anni di manifestazioni simili, finiscono sempre cosi, adesso a Gaza stanno meglio? pic.twitter.com/WLtevPX3h6 — Fighter Jocks Q (@FJQuest) September 22, 2025

Policija u punoj opremi za razbijanje demonstracija upotrijebila je suzavac i sukobila se s prosvjednicima nedaleko od glavnog kolodvora u Milanu, rekao je očevidac za Reuters, a talijanski mediji su izvijestili da su prosvjednici pokušali prekinuti promet na autocesti blizu Bologne.

Milano, manifestanti sfondano i cancelli della stazione centrale: scontri con la polizia pic.twitter.com/Wwtx3j8fAO — AGTW (@AGTW_it) September 22, 2025

I u Napulju se policija sukobila s prosvjednicima koji su provalili na glavni željeznički kolodvor. Neki od njih nakratko su se popeli na tračnice, prouzročivši kašnjenja u prometu.

U brojnim drugim talijanskim gradovima demonstrirale su tisuće Talijana, škole su danas zatvorene, a dio javnog prijevoza povremeno nije vozio na poziv sindikata.

U sjeverozapadnome talijanskom gradu Genovi nekoliko stotina prosvjednika je tijekom jutarnjeg okupljanja u luci mahalo palestinskim zastavama. Dalje niz obalu u toskanskome Livornu prosvjednici su blokirali ulaz u luku, dok su se slične demonstracije održale i u Trstu.

"Palestinski narod i dalje nam daje još jednu lekciju o dostojanstvu i otporu", rekao je Ricky, prosvjednik u Genovi i pripadnik radničke grupe koja djeluje pod nazivom Autonomni kolektiv lučkih radnika. "Učimo od njih i pokušavamo dati svoj doprinos", dodao je.