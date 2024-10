Ova lijepa žena nekada je bila kći legendarne Cher: Danas je muško i ime mu je Chaz

Chaz je u intervjuu kod Oprah Winfrey podijelio kako mu je život prije tranzicije bio izuzetno težak. "Od djetinjstva sam se osjećao kao dječak, a kad sam ušao u pubertet i moje tijelo dobilo obline, to me užasavalo. Osjećao sam se zarobljeno, kao da me vlastito tijelo izdaje," rekao je.