Plastične operacije su je uništile? Mnogi pričaju o 'neprepoznatljivom' licu Kim Basinger

Foto: Profimedia
Kim Basinger (71) je američka glumica i producentica, poznata po svojim ulogama u filmovima poput 9 i pol tjedana, Batman i L.A. Confidential, za koju je osvojila Oscara za najbolju sporednu ulogu. Rođena je 8. prosinca 1953. godine u Atlanti, Georgia, a svoju karijeru započela je kao manekenka prije nego je prešla na glumu. Danas živi daleko od reflektora, a kako se mijenjala kroz godine - pogledajte u našoj galeriji. 

22.9.2025.
16:23
Hot.hr
Kim BasignerAlec BadwinKarijera
