Kreće masovna eutanazija svinja na istoku Hrvatske: Otkriven krivac za širenje bolesti

U ponedjeljak su počele pripreme i osiguranje farme svinja u Sokolovcu zbog početka usmrćivanja zaraženih svinja afričkom svinjskom kugom.

Belje je u nedjelju potvrdilo da će oko 10 tisuća svinja na farmi Sokolovac biti eutanazirano. Iz tvrtke Belje poručili su da sve njihove svinjogojske farme imaju visok biosigurnosni status te da s farme Sokolovac nema migracije životinja prema drugim farmama. Potvrdili su da će svih 9.829 svinja biti eutanazirano.

U Baranji su i policijski punktovi kako bi se spriječio ilegalan prijevoz svinja, no uzgajivači su zabrinuti – zbog opasnosti da se i na cijelom području dogodi ono najgore.

Nacionalni krizni stožer u subotu je potvrdio prodor afričke svinjske kuge na dvije velike farme. Jedna od njih je farma Belja u Sokolovcu, gdje je oko 10 tisuća svinja, a druga u Nemetinu s njih 1600. Ministar poljoprivrede David Vlajčić, koji je preuzeo upravljanje kriznim stožerom, otkrio je da je krivac za širenje ove bolesti čovjek.

Svinjogojci pozdravljaju potez ministra poljoprivrede koji je preuzeo vođenje nacionalnog stožera i borbu protiv bolesti. "I preuzeo tu nekakvu zapovjednu odgovornost u tome nizu i to je pohvalno, međutim to je kasno, to je sada već kasno, nas je strah da će virus i dalje nastaviti u velike farme, a tada jako jako smo u velikim problemima", kaže Antun Golubović, predsjednik Odbora za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović za RTL Danas komentirao je situaciju u Baranji te objasnio kakvu ulogu će imati policija. "Policija će biti na kontrolnim punktovima, na prometnicama gdje bi se provjeravalo prevozi li netko svinje ili meso, pojačan će biti nadzor granice i pružat će podršku veterinarskim službama koje su ključne. Civilna zaštita će se angažirati kada i ako bude proces animalne asanacije", poručio je Božinović.