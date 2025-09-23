Dembélé se slomio pred milijunima gledatelja! Evo što se događalo na Ballon d'Or 2025.

Théâtre du Châtelet u Parizu u ponedjeljak je bio središte nogometnog svijeta. Na svečanoj dodjeli Ballon d’Or nagrada, prestižnog priznanja za najboljeg nogometaša svijeta, povijest je ispisao Ousmane Dembélé, napadač PSG-a, koji je po prvi put u karijeri ponio ovu titulu.

Nisam sanjao individualne nagrade, sanjao sam nogomet i sve što on nosi. Ali kad pogledam svoj put, sve ozljede, sve trenutke kada je bilo teško... ne mogu zadržati suze. Ova nagrada nije samo moja, ona pripada svima koji su bili uz mene. Ousmane Dembélé, osvajač Ballon d’Or 2025.

Sve o Zlatnoj lopti čitajte na portalu Net.hr.

Dembélé je na pozornicu izašao s osmijehom, ali čim je primio Zlatnu loptu u ruke, emocije su ga potpuno svladale. Suze koje su mu potekle niz lice u trenutku dok je govorio o obitelji, dirnule su publiku u dvorani i milijune gledatelja pred ekranima, javlja francuski L'Equipe.

Dok je pokušavao smiriti glas, obratio se obitelji, navijačima i svima koji su ga pratili na njegovom putu punom uspona i padova.

"Nisam sanjao individualne nagrade, sanjao sam nogomet i sve što on nosi. Ali kad pogledam svoj put, sve ozljede, sve trenutke kada je bilo teško... ne mogu zadržati suze. Ova nagrada nije samo moja, ona pripada svima koji su bili uz mene“, rekao je Dembélé, brišući oči pred okupljenima.

Za PSG je ovo povijesni trenutak – francuski reprezentativac donio je klubu prvo Ballon d’Or priznanje još od dana Karima Benzeme. Njegova briljantna sezona, u kojoj je bio jedan od ključnih igrača u osvajanju Lige prvaka, učvrstila ga je kao lidera i inspiraciju momčadi.

Publika u slavnom pariškom kazalištu Théâtre du Châtelet nagradila je Dembéléa dugotrajnim pljeskom, a njegovi suigrači i treneri iz PSG-a nisu skrivali ponos. Dok su kamere bilježile njegove suze, bilo je jasno da nogomet nije samo igra – to su priče o odricanju, vjeri i snovima koji se ostvaruju.

Ballon d’Or 2025 ostat će zapamćen kao večer u kojoj je nogometna zvijezda zasjala najjače, ali i kao trenutak u kojem je cijeli svijet vidio koliko veliko srce ima Ousmane Dembélé.

POGLEDAJTE VIDEO: Slavni dinamovac iz 82' u Maksanovom korneru kod Silvija Maksana: 'Publika na Poljudu radi veći pritisak na Hajduk nego na Dinamo'