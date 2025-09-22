Pariz na nogama! Ousmane Dembele osvojio je Zlatnu loptu

Došao je i taj dan u godini kada doznajemo tko je najbolji nogometaš svijeta za prošlu sezonu po izboru France Footballa. Zlatna lopta se smatra najvrjednijom individualnom nagradom u nogometu, a ovo je 69. izdanje dodjele te nagrade.

Napadač PSG-a i francuske reprezentacije Ousmane Dembele osvojio je Zlatnu loptu, najpoznatiju individualnu nagradu u nogometu.

Dvadesetosmogodišnjak je bio ključan u prvom trijumfu PSG-a u Ligi prvaka kada su u finalu pobijedili Inter s 5-0.

Dembele nije bio na proglašenju u Parizu jer je u isto vrijeme igrao derbi francuskog prvenstva u Marseilleu. Dembele je osvojio Zlatnu loptu ispred Laminea Yamala koji je bio drugi, te još jednog igrača PSG-a, Portugalca Vitinhe, koji je zauzeo treće mjesto.

Španjolska reprezentativka i igračica Barcelone, Aitana Bonmati, osvajačica je Zlatne lopte kod nogometašica treći uzastopni put.Prošlosezonska pobjednica La Lige i drugoplasirana u Ligi prvaka s Barçom te na EURU sa Španjolskom, Katalonka Bonmati je ponovno proglašena najboljom igračicom svijeta, ispred svoje sunarodnjakinje Marione Caldentey i engleske napadačice Alessie Russo.

Arsenalov napadač Viktor Gyokeres i Barcelonina napadačica Ewa Pajor osvojili su trofej Gerd Müller, nagradu za najbolje strijelce. Švedski reprezentativac dao je čak 54 gola na 51 službenoj utakmici za Sporting u minuloj sezoni, dok je Poljakinja Ewa Pajor, koja je dugo igrala za Wolfsburg, postigla 41 na 43 utakmice u debitantskoj sezoni za Barcelonu.

PSG, aktualni osvajač Lige prvaka, najbolji je klub u muškoj konkurenciji. Nagradu je preuzeo predsjednik Nasser Al-Khelaifi, dok je kod najbolji Arsenal.

Vratar Gianluigi Donnarumma, ključna figura u PSG-ovom prvom naslovu Lige prvaka prošle sezone, osvojio je nagradu Yachine Trophy za najboljeg vratara. Talijan, koji je ovog ljeta napustio Pariz i potpisao za Manchester City, osvojio je nagradu drugi put u dobi od 26 godina, naslijedivši Emiliana Martineza, vratara Aston Ville. 2021. godine podigao je trofej nakon što je s europskim prvakom Italijom proglašen najboljim igračem EURA.

Parižanin Luis Enrique proglašen je najboljim trenerom sezone 2024.-25., ali nije prisustvovao ceremoniji podizanja trofeja Johan Cruyff, jer je bio na utakmici u Marseilleu. Luis Enrique (55) vodio je PSG do njihove prve pobjede u Ligi prvaka u povijesti, uz naslove prvaka i Francuskog Kupa. U ženskoj konkurenciji, izbornica Engleske Sarina Wiegman, osvajačica svog trećeg Europskog prvenstv, osvojila je Johan Cruyff Trophy.

Yamal je osvojio Raymond Kopa Trophy za najboljeg mladog igrača sezone 2024.-25., ispred Parižanina Désiréa Douéa.Osamnaestogodišnji Yamal preuzeo je svoju nagradu na pozornici u Théâtre du Châtelet, u srcu Pariza, od svjetskog prvaka Raphaëla Varanea. Kopa Trophy dodjeljuju bivši dobitnici Ballon d'Or-a s popisa koji je prethodno sastavio urednički tim France Footballa.

Kronologija

22.50 - Ousmane Dembele je osvajač Zlatne lopte!

22.47 - Nuno Mendes, Gianluigi Donnarumma, Cole Palmer, Kylian Mbappe, Achraf Hakimi, Raphinha, Mohamed Salah i Vitninha neće osvojiti nagradu, oni su između 10. i 3. mjesta. Lamine Yamal i Ousmane Dembele su ostali!

22.45 - Legendarni Ronaldinho proglasit će najboljeg.

22.43 - Ostala je još samo jedna nagrada. Zlatna lopta u muškoj konkurenciji.

Aitana Bonmatí najbolja je nogometašica svijeta treću godinu zaredom

22.35 - Aitana Bonmati ponovno je osvojila Zlatnu loptu! Ovo joj je treća nagrada u nizu.

22.25 - Andres Iniesta proglasit će najbolje.

22.20 - Spremni smo za glavni dio večeri. Saznat ćemo tko je najbolja nogometašica, a tko najbolji nogometaš na svijetu.

22.15 - Saznat ćemo tko je dobio nagradu Socrates za humanitarni rad. Osvajač je fundacija Xana koja pomaže djeci koja se bore s teškim bolestima.

PSG najbolji u muškoj, Arsenal u ženskoj konkurenciji

22.10 - Najbolja muška ekipa jest PSG.

22.00 - Nogometašice Arsenala najbolja su ženska momčad.

21.57 - Saznat ćemo najbolje klubove ove godine.

21.51 - Saznat ćemo dobitnike nagrade Gerd Müller za najboljeg strijelca i strelkinju. Pobjednici su Ewa Pajor, poljska napadačica Barcelone i Viktor Gyokeres, švedski strijelac koji igra za Arsenal.

21.50 - Trenuci uspomena na tragično preminule Dioga Jotu i Andrea Silvu.

Hannah Hampton i Gianluigi Donnaruma su dobitnici nagrade Lav Jašin

HANNAH HAMPTON IS THE 2025 WOMEN'S YACHINE TROPHY WINNER!#ballondor pic.twitter.com/vkVYyGNK6T — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

21.41 - Gianluigi Donnaruma najbolji je vratar svijeta. Engleskinja Hannah Hampton najbolja je vratarka.

21.32 - Sad ćemo saznati tko su najbolji vratar i vratarka godine, nagrada Lav Jašin. Ovo je šesti put da se dodjeljuje nagrada u muškoj, a prvi put u ženskoj konkurenciji.

Enrique i Wiegman najbolji treneri

21.30 - Luis Enrique najbolji je trener godine. Očekivano, nagrada je otišla u ruke trenera koji je s PSG-om osvojio trostruku krunu.

21.23 - Sarina Wiegman je najbolja trenerica godine. Nizozemka je s Engleskom ženskom reprezentacijom obranila naslov prvakinja Europe.

21.22 - Saznat ćemo trenera i trenericu godine, dobitnike trofeja Johana Cruijffa

21.20 - Sljedeća nagrada je za najbolji momčadski gol, najljepša akcija ekipe koja je vodila do pogotka. Glasali su navijači, a u srijedu će se objaviti pobjednik.

21.15 - Saznat ćemo osvajačicu Kopa trofeja. Pobijedila je Vicky López, mlada Španjolka koja igra za Barcelonu.

Yamal najbolji mladi nogometaš

21.12 - Yamal je ovu nagradu osvojio i prošle godine, on je prvi koji je obranio nagradu.

LAMINE YAMAL IS THE 2025 KOPA TROPHY!



The 18-year-old Spanish wonder boy is the first to do it back-to-back!! ✨🇪🇸#TrophéeKopa #ballondor pic.twitter.com/7yuzJEMeMy — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

21.10 - Raphael Varane otkrit će nam tko je osvojio nagradu Kopa, nagradu za najboljeg mladog igrača i igračicu godine. Osvajač je Lamine Yamal.

21.00 - Počela je velika svečanost, domaćini su Kate Abdo i Ruud Gullit

Stigli su glavni rivali, Dembele i Yamal, pao je i zagrljaj

Ovo je 10 igrača koji konkuriraju za Zlatnu loptu:

Ousmane Dembele

GIanluigi Donnarumma

Achraf Hakimi

Kylian Mbappe

Nuno Mendes

Cole Palmer

Raphinha

Mohamed Salah

Vitinha

Lamine Yamal

Ovo je poredak od 30. do 11. mjesta:

30. Michael Olise

29. Florian Wirtz

28. Virgil van Dijk

27. Declan Rice

26. Erling Haaland

25. Denzel Dumfries

24. Fabian Ruiz

23. Jude Bellingham

22. Alexis Mac Allister

21. Serhou Guirassy

20. Lautaro Martinez

19. Joao Neves, Paris Saint-Germain

18. Scott McTominay, Napoli

17. Robert Lewndowski, Barcelona

16. Vinicius Jr, Real Madrid

15. Viktor Gyokeres, Arsenal

14. Desire Doue, Paris Saint-Germain

13. Harry Kane, Bayern Munich

12. Khvicha Kvaratskhelia, Paris Saint-Germain

11. Pedri, Barcelona

Najava

Uz Zlatnu loptu za mušku i žensku konkurenciju, bit će dodijeljen i trofej Kopa za najboljeg mladog igrača ili igračicu do 21 godine, trofej Jašin za najboljeg vratara ili vratarku, trofej Gerd Müller za najboljeg strijelca, trofej Johan Cruyff za najboljeg trenera ili trenericu, nagrada za klub godine te nagrada Sokrat za humanitarni rad.

Glavni favorit za Zlatnu loptu je PSG-ov Ousmane Dembele, a pojavile su se glasine kako će ona ipak u ruke Lamine Yamala. Visoko kotiraju još Mohammed Salah, Raphinha i Kylian Mbappé.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić vratio Vuškovića pa otkrio i hoće li čekati Kovačića ili aktivirati pretpoziv