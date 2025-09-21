SVI ĆE NOSITI LUKSUZ /

Yamal vodi pola obitelji na dodjelu Zlatne lopte: Sprema li se fešta u Parizu?

Foto: Profimedia

Bilo bi to veliko iznenađenje jer je glavni favorit Ousmane Dembele

21.9.2025.
18:30
Sportski.net
Profimedia
Španjolski Mundo Deportivo piše da će mladi Barcelonin dragulj Lamine Yamal na sutrašnju dodjelu Zlatne lopte u Parizu stići u društvu čak 20 osoba, obitelji i bliskih prijatelja.

Njegova će pratnja nositi kreacije Dolce & Gabbane, a u slučaju senzacije i osvajanja nagrade Yamal planira privatnu proslavu u Parizu.

Barcelona će tako imati jednu od najuočljivijih delegacija na svečanosti, a Yamal je pokazao koliko mu znači već sama nominacija. Ipak, prema stručnjacima, veće šanse za osvajanje Zlatne lopte ima PSG-ov Ousmane Dembele nakon trostruke krune prošle sezone.

Lamine YamalZlatna LoptaParizDolce & Gabbana
Yamal vodi pola obitelji na dodjelu Zlatne lopte: Sprema li se fešta u Parizu?