Roma kao gost na svom Olimpicu svladala gradskog rivala: Ključan je bio potez kapetana

Nogometaši Rome su na Olimpicu pobijedili Lazio 1-0, u utakmici četvrtog kola talijanske Serie A. Derby della Capitale jedan je od najpoznatijih u svijetu nogometa, a Vučića je ovim slavljem produljila niz neporaženosti protiv najvećeg rivala na četiri utakmice.

Jedini gol u rimskom derbiju postigao je Lorenzo Pellegrini u 38. minuti na asistenciju Matiasa Soulea, nakon što je loptu u opasnoj zoni izgubio Portugalac Nuno Tavares. Lazio je od 86. minute igrao s igračem manje, nakon što je Reda Belakhjan dobio crveni karton, a pred sam kraj utakmice crveni karton dobio je i Matteo Guendouzi.

Sve novosti iz talijanskog nogometa pratite na portalu Net.hr.

Roma zauzima četvrto mjesto s devet bodova, dok je Lazio 14. s tri boda.

POGLEDAJTE VIDEO: Prve reakcija nakon derbija: Pogledajte što su rekli navijači Hajduka