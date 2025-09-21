Kovačević nahvalio momčad nakon pobjede pa otkrio hoće li Boban dijeliti premije za pobjedu

Nogometaši Dinama slavili su u najvećem hrvatskom derbiju svladavši jučer na Poljudu Hajduk s 2:0. Pogotke za Modre zabijali su Arber Hoxha u 44. minuti i Mounsef Bakrar u 81. minuti. Nakon velike pobjede kojom su se odvojili na vrhu ljestvice HNL-a od prvog pratitelja, a trener Mario Kovačević nije krio oduševljenje.

Rekao je kako mu je ovo najveća pobjeda u karijeri te pohvalio dekor i navijanje s obje strane. Potom je otkrio i hoće li predsjednik Dinama Zvonimir Boban dijeliti premije zbog ove pobjede: "Imamo dobre uvjete. Nije sve u novcu, ima nešto i u zadovoljstvu naših navijača. Ali inače smo dobro plaćeni, tako da nam ne trebaju dodatne premije."

Kovačević je otkrio i kako je on vidio cijelu utakmicu: "Vidjeli smo da smo i mi i Hajduk bili oprezni zbog lošeg rezultata u prošlom kolu. Došli smo po pobjedu, nismo se htjeli braniti, znali smo da Hajduk ima kvalitetu i da će biti perioda kad će dominirati. Mi smo imali prvu situaciju, njihov golman je odlično obranio. Kada je Hajduk počeo malo više dominirati, zabili smo gol. To smo i očekivali od Hoxhe i zato smo ga tamo stavili, prelijep gol koji je prelomio utakmicu."

Posebno je oduševljen bio pristupom u drugom poluvremenu: "Drugo poluvrijeme smo možda malo slabije ulazili inače, ali sada smo i tu bili dobri, to je proces odrastanja. Mislim da smo zasluženo pobijedili, Bakrar je zabio prelijep gol, imali smo šansi, a Hajduku ih nismo dozvolili mnogo. Čestitam igračima još jednom" - započeo je:

"Obrana je odradila posao, ali nismo se samo oslonili na obranu. Htjeli smo drugi gol i uspjeli smo ga zabiti. Obrana je bila sigurna i samim tim je cijela ekipa stabilnija. Znali smo da će oni morati preuzeti rizik i da ćemo imati prilika" - dodao je trener Dinama.

Za kraj je najavio i utakmicu protiv Fenerbahčea u četvrtak koja će za njega i njegovu momčad biti prva europska ove sezone: "Spremni smo, kadar je sve širi. Moram pohvaliti cijeli stožer jer smo svi zdravi, a više od tri mjeseca treniramo. Nije bilo teže ozljede. Nadam se da ćemo nastaviti tako. Fokus je sada na Fenerbahčeu, težak protivnik, ali igramo na našem Maksimiru i dat ćemo sve od sebe" - završio je Kovačević.

