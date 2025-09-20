Lokomotiva kiksom Zelenike svladala Varaždin i približila se Hajduku

U drugom subotnjem susretu sedmog kola HNL-a nogometaši Lokomotive su kao domaćini na maksimirskom stadionu s minimalnih 1-0 (0-0) pobijedili Varaždin.

Utakmica je odlučena u 57. minuti kada je jedini pogodak na susretu postigao Fabijan Krivak. S ta tri boda Lokomotiva je zasjela na treće mjesto ljestvice i ima tek jedan bod manje od drugog Hajduka. Varaždin je sada četvrti i ima tri boda manje od subotnjeg suparnika.

U najavi dvoboja oba trenera su rekla da će juriti tri boda, a takva je utakmica bila od početka. Otvoreno se napadalo, šanse su se stvarale s obje strane, s tim da je u prvom poluvremenu nešto bolji dojam ostavila Lokomotiva.

Najzapaženiji igrač u uvodnom dijelu susreta bio je Stojaković koji je imao dvije šanse do 25. minute. U 18. je pucao pored vrata, dok je u 24. njegov udarac zaustavio gostujući vratar Zelenika.

Na drugoj strani najbolju je šansu Varaždin kreirao u 36. minuti. Latković je pripremio priliku za Mamuta koji s pet metara nije reagirao dobro te je gađao preko vrata.

Bolja igra Lokomotive se nastavila i drugom poluvremenu pa je domaći sastav u 52. minuti imao dvije šanse. Prvo je zaprijetio Vasilj, a potom nakon kornera i Kolinger, no niti tada se rezultat nije mijenjao.

Lokomotiva je zasluženo povela u 57. minuti, ali je veliku pomoć domaćin dobio od gostujućeg vratara Zelenike. Krivak je pucao s 20 metara i Zelenika nije trebao imati problema s tim udarcem. No, loše je reagirao, a lopta se nekako provukla do mreže za 1-0 Lokomotive.

U slabijem intenzitetu igralo se do kraja premda se mogao očekivati juriš gostiju da izbjegnu poraz. No, nije lako Varaždin stvarao prilike i na kraju je upisao drugi poraz u sezoni.

U najvećem hrvatskom derbiju, ogledu sedmog kola HNL-a, nogometaši Dinama su pred 32.000 gledatelja na Poljudu pobijedili s 2-0 (1-0) velikog rivala Hajduk. U 44. minuti je Arber Hoxha bio strijelac za gostujućih 1-0, dok je Monsef Bakrar u 80. žestoko potegnuo i pod gredu pogodio za 2-0 i tri gostujuća boda.

Dinamo je time pobjegao Hajduku na vrhu ljestvice i ima tri boda više. Ujedno je Dinamo ovom pobjedom ispravio grešku iz prošlog kola kada je na domaćem terenu poražen od Gorice s 1-2. Hajduk je nastavio svoj negativni niz. Prije dva kola je na domaćem terenu remizirao 2-2 protiv Rijeke, a potom je, prije ovog poraza, izgubio i na gostovanju kod Varaždina 0-2.

U nedjelju igraju Gorica - Slaven Belupo od 17 sati i Istra 1961 - Osijek od 19.15 sati, dok je posljednja utakmica na programu u ponedjeljak. Od 18 sati igraju Vukovar 1991 - Rijeka.

