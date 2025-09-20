VELIKA PLAVA NOĆ /

Dinamo objavio video slavlja igrača s navijačima na Poljudu: 'Znaj da te volim ja'

Dinamo objavio video slavlja igrača s navijačima na Poljudu: 'Znaj da te volim ja'
Foto: Sime Zelic/pixsell

Strijelci za Plave bili su Arber Hoxha u 44. te Monsef Bakrar u 80. minuti

20.9.2025.
21:32
SPORTSKI.NET
Sime Zelic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dinamo je u prvom derbiju nove sezone slavio na Poljudu 2-0 te se tako odvojio na vrhu tablice s tri boda prednosti nad Hajdukom. 

Strijelci za Plave bili su Arber Hoxha u 44. te Monsef Bakrar u 80. minuti. Dinamo je na društvenim mrežama objavio video slavlja igrača s navijačima na Poljudu nakon utakmice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GNK Dinamo (@gnkdinamo)

"Znaj da te volim ja", napisali su uz video. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GNK Dinamo (@gnkdinamo)

POGLEDAJTE VIDEO: Nogometna bajka u Krapinskim Toplicama: Stigla pojačanja iz Engleske i SAD-a

DinamoBbb
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VELIKA PLAVA NOĆ /
Dinamo objavio video slavlja igrača s navijačima na Poljudu: 'Znaj da te volim ja'