Dinamo objavio video slavlja igrača s navijačima na Poljudu: 'Znaj da te volim ja'

PORUKA GAZI /
Iza spektakularne koreografije Torcide stoji podrška Palestini? Ovo će moćno odjeknuti svijetom
Strijelci za Plave bili su Arber Hoxha u 44. te Monsef Bakrar u 80. minuti
Dinamo je u prvom derbiju nove sezone slavio na Poljudu 2-0 te se tako odvojio na vrhu tablice s tri boda prednosti nad Hajdukom.
Strijelci za Plave bili su Arber Hoxha u 44. te Monsef Bakrar u 80. minuti. Dinamo je na društvenim mrežama objavio video slavlja igrača s navijačima na Poljudu nakon utakmice.
"Znaj da te volim ja", napisali su uz video.
POGLEDAJTE VIDEO: Nogometna bajka u Krapinskim Toplicama: Stigla pojačanja iz Engleske i SAD-a