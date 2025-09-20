Dinamo objavio video slavlja igrača s navijačima na Poljudu: 'Znaj da te volim ja'

Dinamo je u prvom derbiju nove sezone slavio na Poljudu 2-0 te se tako odvojio na vrhu tablice s tri boda prednosti nad Hajdukom.

Strijelci za Plave bili su Arber Hoxha u 44. te Monsef Bakrar u 80. minuti. Dinamo je na društvenim mrežama objavio video slavlja igrača s navijačima na Poljudu nakon utakmice.

"Znaj da te volim ja", napisali su uz video.

