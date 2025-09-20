Legenda Hajduka za Net.hr secirala poraz od Dinama: 'Ako njega ne probudimo, neće biti dobro'

Snovi navijača Hajduka su se srušili u prvom ovosezonskom derbiju u kojemu je Dinamo pred rasprodanim Poljudom pobijedio 2:0 i odvojio se na vrhu tablice, a utakmicu je za Net.hr prokomentirao legendarni nogometaš i bivši igrač Bijelih Zoran Vulić.

U 44. minuti je Arber Hoxha bio strijelac za gostujućih 1-0, dok je Monsef Bakrar u 80. žestoko potegnuo i pod gredu pogodio za 2-0 i tri gostujuća boda.

Dinamo je time pobjegao Hajduku na vrhu ljestvice i ima tri boda više. Ujedno je Dinamo ovom pobjedom ispravio grešku iz prošlog kola kada je na domaćem terenu poražen od Gorice s 1-2. Hajduk je nastavio svoj negativni niz. Prije dva kola je na domaćem terenu remizirao 2-2 protiv Rijeke, a potom je, prije ovog poraza, izgubio i na gostovanju kod Varaždina 0-2.

"Mislim da je ovo zaslužena pobjeda Dinama, iako nije ni Dinamo igrao nešto spektakularno. Mislim da je Hajduk ušao u utakmicu dosta kukavički. Mislim da se takva utakmica protiv Dinama ne može igrati, jer ako te Dinamo umrtviti, znaš da onda sve ide na njegov mlin. Hajduk je ušao u taj žrvanj, možda imao nekakvu lažnu dominaciju, ali ona nije stvarala prigode. Dapače, još je više koristila Dinamu. Bamba je imao tu jednu prigodu, pa Krovinović, ali to je malo za derbi. Bez agresivnosti, vi ne možete igrati protiv Dinama. Morate biti brzi i hitri, kvalitetni u duelu, a mislim da to Hajduk danas nije bio. Mislim da je Dinamo zasluženo pobijedio, zabio iz dvije prigode, možda na kraju još koju, ali jednostavno te dvije individualne kvalitete su odlučile ovaj derbi. Čudnovato je Hajduk primio drugi gol, o prvome neću pričati, Hoxha je prošao kao kroz čunjeve... Teže bi bilo kroz čunjeve proći. Kod drugog gola, mislim da je Hajduk imao aut i iz svog auta prima gol. Mislim da je to nedopustivo, ali događa se. Događa se sve u nogometu, tako da jednostavno treba čestitati Dinamu i reći da je ovu utakmicu, ne uz neku spektakularnu igru, ali zasluženo pobijedio", rekao je Vulić na početku pa se osvrnuo na ono što smatra da je bio glavni problem Bijelih:

"Vi igrate jedan jedan jedan drugačiji stil igre, nego je Hajduk igrao kod Gattusa. Mi očigledno s ovim stilom igre, s ovim usporavanjem gubimo Livaju. A znamo što Livaja znači za nasu momčad. Livaja je čovjek koji je zadnje tri godine bio najbolji strijelac lige. Lopta mora što prije doći do njega i da je okružen sa što manje protivnika. A s ovako usporenom igrom mislim da će teško dolaziti do toga, da ćemo teško vidjeti onog našeg Livaju kojeg smo navikli viđati."

Foto: Miranda Cikotic/pixsell

"Mi dovodimo trenera, znamo njegove kvalitete, znamo njegov način igranja. Mislim da teško Garcia može odstupiti od svog načina igranja i mislim da to ne treba ni napraviti. Ali u određenim trenucima utakmice mislim da možeš promijeniti način igranja i ići u 4-4-2, ne znam, a ne stalno igrati taj 4-2-3-1 ili 4-3-3 s dva široka krila, pogotovo ako ta dva krila nisu u formi. Danas je Hajduk izgubio utakmicu na individualnu kvalitetu Hoxhe i Bakrara, nije izgubio na nešto drugo", istaknuo je.

'Moramo se resetirati'

Potom je progovorio o budućnosti, o onome što očekuje Hajduk u nastavku sezone.

"Slažem da su tri boda na Poljudu jako vrijedna, ali je dobra stvar da je Dinamo izgubio od Gorice pa nije otišao na +6. Mislim da tri boda nisu veliki zaostatak. Hajduk se mora resetirati, mora nešto promijeniti, vratiti Livaju u onu formu koju tri godine gledamo. Inače neće biti dobro. Moramo se resetirati i moramo krenuti ponovno. Znam da nije lako, došlo je dosta novih igrača, ali došlo je i u Dinamo 17 igrača. Mislim da imamo dobru dobru momčad i kvalitetnu momčad, ali moramo se što prije izbalansirati, što prije naći tih idealnih 11, a ne stalno ulaziti u utakmice s nekim drugim igračima. Recimo, meni nije jasno da danas taj Karačić, koji je ofenzivni igrač, koji ima dobar udarac s poludistance i ima dobar skok u prekidima nije igrao. To bi trebalo pitati Garciju, ali mislim da je šteta kad igraš kući i gubiš Karačića za kojega znamo da je ofenzivan, da je dobar i da će ti donijeti puno ubačaja sa strane, a to Livaja voli.."

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

"Mislim da je Hajduk igrao malo bojažljivo. Imao je taj posjed, ali to je sve jalovi posjed bez ijedne prave izgledne prilike. Mislim da ti u Splitu uđeš u onu uspavanku koju Dinamo želi,da izgubiš agresivnost, da izgubiš taj okomiti pas prema naprijed... Jednostavno moramo čestitati Dinamu. Dinamo je zatvorio sve ono odakle je Hajduk bio opasan i zasluženo je pobijedio", izjavio je.

Foto: Sime Zelic/pixsell

"Prije ovog derbija sam rekao da je za mene Hajduk favorit, za mene je prije utakmice Hajduk bio favorit. Mislim da nakon utakmice protiv Gorice koja nije bila dobra za Dinamo da se Hajduk može na jednu agresivnost, čak i na rubu bezobraznog nogometa, doći do pobjede. No, Hajduk je ušao u jedan ritam koji je Dinamu odgovarao, jednu uspavanku. Više je mislio na svoj gol nego na protivnički i mislim da ga je to koštalo", rekao je i na kraju otkrio da smatra da se Hajduk, unatoč tome što ne izgleda bajno, ove sezone može boriti za titulu s Dinamom, ali samo uz jedan uvjet.

"Mislim da možemo ako probudimo Livaju. Gledajte, Livaja je zadnje tri godine prvi strijelac lige i najbolji igrač lige. Vidimo da ovih sedam kola nije u optimalnom stanju, da li mu taj nogomet koji gaji Garcia ne odgovara? Mislim da moramo napraviti sve da ga probudimo. Jer, ako ga ne probudimo, neće biti dobro", zaključio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Ljubičić nakon prvog derbija na Poljudu birao ljepši pogodak: Bakrar ili Hoxha?