Budimir nastavlja zabijati: Novi gol potvrdio fantastičnu formu! Premijerni gol Vuškovića za HSV

Nogometaši Villarreala bili su s 2-1 bolji od Osasune na domaćem terenu, u utakmici petog kola španjolske La Lige, a gostima nije pomogao niti pogodak hrvatskog napadača Ante Budimira.

Osasuna se našla u problemima od 40. minute kada je ostala s igračem manje zbog drugog žutog kartona Rosiera. Međutim, u nadoknadi prvog dijela dosuđen je jedanaesterac za goste, a siguran je realizator bio Ante Budimir.

S igračem manje Osasuna ipak nije izdržala u nastavku ogleda. Prvo je Mikautadze izjednačio u 69. minuti, dok je domaćin u 86. došao do pobjede. Pucao je s 20 metara Oluwaseyi, a lopta se odbila od suigrača Gueye i završila u mreži za 2-1 Villarreala.

Budimir je zamijenjen u 77. minuti. Villarreal je upisao treću ligašku pobjedu u sezoni, a Osasuna treći poraz.

Sevilla je došla do gostujuća tri boda nakon 2-1 kod Alavesa. Vargas je u 10. minuti doveo Sevillu u vodstvo, a izjednačio je Vicente u 17. kada je pogodio s bijele točke. Za tri boda Seville zaslužan je bio Sanchez koji je u 67. pogodio za konačnih 2-1.

Nogometaši madridskog Reala i dalje su savršeni na startu nove sezone španjolske La Lige, u petom kolu su upisali i petu pobjedu, na domaćem terenu su svladali Espanyol 2-0. Real Madrid je potvrdio prvo mjesto na ljestvici, dok je Espanyol nakon tri pobjede i jednog remija upisao premijerni poraz u sezoni.

Real je s dva dalekometna udarca slomio katalonskog suparnika, a posebno je lijep bio prvi pogodak. Tada je Eder Militao s više od 30 metara strahovito potegnuo i pogodio pod gredu za 1-0. U 47. minuti s 25 metara je pucao Kylian Mbappe, pogodio za 2-0 i potvrdu pobjede svoje momčadi.

Nakon dulje stanke na terene se vratio Jude Bellingham, jaka Realova karika.

U petom kolu nogometaši Levantea su ostvarili premijernu pobjedu, u gostima su pobijedili Gironu s uvjerljivih 4-0. Ničemu posebnom nije se mogla niti nadati Girona ove subote jer je kraj utakmice dočekala s devetoricom igrača. Nakon samo pola sata igre Witsel je dobio dva žuta kartona, dok je Girona ostala s devetoricom u 47. minuti kada je pocrvenio Reis.

Sve je to Levante lakoćom iskoristio za dolazak do tri boda. U 43. minuti za 1-0 je strijelac bio Etta Eyong. U 49. je Alvarez pogodio iz slobodnog udarca za 2-0, dok je u 70. minuti Ivan Romero povećao na 3-0. Sve je zaključeno kada je Koyalipou u 92. zabio za 4-0. Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković i ovaj put je ostao na klupi za pričuve Girone, branio je Gazzaniga. Girona je ostala posljednja na ljestvici.

Četiri dvoboja na rasporedu su u nedjelju. Igrat će Rayo Vallecano - Celta, Mallorca - Atletico Madrid, Elche - Oviedo i Barcelona - Getafe.

Bundesliga: Premijerni gol Vuškovića za HSV, Bayern savršen

U četvrtom kolu Bundeslige nogometaši Hamburga, povratnici u elitu, ostvarili su premijernu pobjedu, na svom su terenu svladali Heidenheim s 2-1.

Bio je to derbi začelja jer su se sastala posljednja dva sastava s ljestvice, a kako je premijernu pobjedu u sezoni ostvario HSV tako je i premijerni pogodak u dresu tog kluba postigao 18-godišnji stoper Luka Vušković, koji se na sjeveru Njemačke nalazi na posudbi iz Tottenhama.

U 42. minuti, nakon velike gužve u gostujućem šesnaestercu, odlično je reagirao hrvatski reprezentativac i volej udarcem topovski pospremio loptu u mrežu za 1-0. Hamburg je prednost povećao u 59. minuti kada je strijelac bio Philippe pa na kraju HSV-u nije naškodio niti primljeni gol u 94. minuti kojeg je postigao Kolle.

Luka Vušković je odigrao cijelu utakmicu za Hamburg.

Foto: Profimedia

Savršeni ulaz u sezonu bilježi Bayern koji je ove subote u Sinsheimu, u gostima, pobijedio Hoffenheim s 4-1. Tri pogotka za goste je postigao Harry Kane, ali dva udarcima s bijele točke. Posljednji strijelac na susretu bio je Gnabry u 99. minuti.

U 44. je Kane načeo domaćina, a potom je u 48. i 77. realizirao jedanaesterce za nedostižnih 3-0 Bavaraca. Hoffenheim je do kraja tek smanjio, Coufal je u 82. minuti zabio počasni pogodak za domaćina. Bayernu je ovo bila četvrta pobjeda, a Hoffenheimu drugi poraz. Od 66. minute za domaćina je zaigrao hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić.

U gostima je slavio i Mainz, 4-1 kod Augsburga. Nakon prvog poluvremena Mainz je imao dva gola prednosti nakon golova Sana u 14. i Kohra u 26. minuti. Potonji strijelac je u 53. minuti morao napustiti travnjak, ali to nije omelo Mainz da nastavlja zabijati i dalje.

U 60. je Nebel pogodio za 3-0, a Sieb u 69. minuti za 4-0. Sve što je domaćin napravio jest pogodak Essendea u 83. za konačnih 1-4. Za Ausgburg je od 46. minute zaigrao hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić, dok je Nediljko Labrović ostao na klupi za pričuve.

Freiburg je s uvjerljivih 3-0 slavio u Bremenu protiv Werdera, a hrvatski napadač Igor Matanović za pobjednički je sastav zaigrao od 85. minute. Freiburg je poveo golom Grifa iz jedanaesterca u 33. minuti. Adamu je u 54. povećao na 2-0, a sami sebi su domaćini presudili jer je u 75. minuti Coulibaly pogodio vlastitu mrežu za 3-0 Freiburga.

Tri utakmice još će se odigrati u nedjelju, a za ligaške bodove će se boriti Eintracht - Union Berlin, Bayer - Borussia (M) i Borussia (D) - Wolfsburg.

POGLEDAJTE VIDEO: Nogometna bajka u Krapinskim Toplicama: Stigla pojačanja iz Engleske i SAD-a