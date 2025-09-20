Mario Kovačević: 'Ovo je definitivno moja najveća pobjeda u karijeri'

Predivna atmosfera, sjajan dekor i navijanje s obje strane te ogromno naše zadovoljstvo zbog pobjede, bila je prva reakcija trenera Dinama Marija Kovačevića nakon pobjede na Poljudu protiv Hajduka 2-0.

„Bili smo donekle oprezni i mi i Hajduk jer imali smo upisane poraze u prošlom kolu. Ali, došli smo po pobjedu i nismo se htjeli braniti. Kada je Hajduk počeo s nešto većom dominacijom zabili smo prvi pogodak. Potom je Bakrar zabio zbilja lijepi pogodak i mislim da smo zasluženo uzeli tri boda. Mi još uvijek rastemo, ali je i činjenica da suparniku nismo dozvolili puno toga. Ovo je definitivno moja najveća pobjeda u karijeri“, komentirao je trener Dinama Mario Kovačević i već se okrenuo idućem suparniku, a to je Fenerbahce na startu Europske lige.

„Ima dosta rezerve u našoj igri. Silne su bile promjene u momčadi tijekom ljeta. Posljednji su igrači došli prije nekoliko dana. Još se uvijek upoznajemo na pravi način, ekipiramo. Uvjeren sam da ćemo biti sve bolji i bolji. I nije lako istovremeno igrati, a hrvatska liga uopće nije laka. Nakon uvodnih pobjeda uslijedili su nam Varaždin i Gorica, dva dvoboja bez pobjede i zato su ova tri boda s Poljuda jako važna. Protiv Fenerbahcea ćemo također dati sve od sebe. Igramo pred našim navijačima i želimo najbolje“, zaključio je Kovačević.

„Ova pobjeda je naša isprika za poraz u prošloj utakmici od Gorice. Ovo je pobjeda za naše navijače. Sretni smo zbog ova jako važna tri boda. Sada se idemo s puno većim samopouzdanjem pripremiti za start u Europskoj ligi. Moj pogodak? Osjetio sam šansu da potegnem i učinio sam to na pravi način. Volim igrati na Poljudu i Hajduk mi je najdraži suparnik. Jako mi je drago zbog gola, ali prije svega je ovo važna pobjeda za cijelu momčad“, izjavio je nakon slavlja strijelac gola za 2-0 Monsef Bakrar.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević i Garcia debitiraju: Hajduk i Dinamo u bitci za vrh