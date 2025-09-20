NEMILOSRDNI KRALJEVI /

Real nastavio pobjednički niz: Neočekivani junak probio, a Mbappe potopio Espanyol

Foto: Profimedia

Real Madrid je novom pobjedom potvrdio prvo mjesto na ljestvici

20.9.2025.
18:31
HINA
Profimedia
Nogometaši madridskog Reala i dalje su savršeni na startu nove sezone španjolske La Lige, u petom kolu su upisali i petu pobjedu, na domaćem terenu su svladali Espanyol 2-0.

Real Madrid je potvrdio prvo mjesto na ljestvici, dok je Espanyol nakon tri pobjede i jednog remija upisao premijerni poraz u sezoni.

Real je s dva dalekometna udarca slomio katalonskog suparnika, a posebno je lijep bio prvi pogodak. Tada je Eder Militao s više od 30 metara strahovito potegnuo i pogodio pod gredu za 1-0. U 47. minuti s 25 metara je pucao Kylian Mbappe, pogodio za 2-0 i potvrdu pobjede svoje momčadi.

Nakon dulje stanke na terene se vratio Jude Bellingham, jaka Realova karika.

Real nastavio pobjednički niz: Neočekivani junak probio, a Mbappe potopio Espanyol