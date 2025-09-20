Torcida žestoko vrijeđala Dinamo, a onda su Boysi zagrmili i poslali poruku koja pogodila ravno u srce

Derbi između Hajduka i Dinama, osim što je sportski spektakl, ponovno je donio i snažnu kulisu na tribinama. Torcida je od samog početka susreta bila glasna – prvo s koreografijom i natpisom "gazi purgere", a zatim i uvredljivim skandiranjima upućenim zagrebačkom klubu.

Prvih dvadesetak minuta derbija odzvanjale su poruke poput "mrzim Dinamo", no atmosfera je dobila i ozbiljniju notu u 40. minuti. Tada su navijači Hajduka podigli transparent u čast umirovljenom generalu Hrvatske vojske Anti Rosi, koji je preminuo početkom tjedna. Na poruci je stajalo:

"One koji nisu spremni poginuti za Hrvatsku umoljavam da napuste dvoranu."

S druge strane, Bad Blue Boysi uzvratili su vlastitim transparentom posvećenim generalu, pokazujući da rivalitet na terenu i tribinama ponekad može stati u drugi plan kada se radi o zajedničkom simbolu i osobi od značaja za obje strane.