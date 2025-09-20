LJEPŠA OD LJEPŠE /

Vatrene navijačice podržale su svoj klub tijekom velikog derbija: Na tribinama se našao i Šime Elez

Foto: Ivana Ivanovic/pixsell
Derbi na Poljudu uvijek izaziva posebnu atmosferu, a navijači dolaze bez ikakvih izgovora. Ulaznice se rasprodaju u trenu, a pred stadionom se stvaraju velike gužve satima prije početka. Svaki ljubitelj nogometa želi biti tamo i podržati svoj klub, a među njima se se našle i prelijepe djevojke koje su se opasale nogometnim šalovima i majicama. Utakmicu nije mogao propustiti ni poznati "galeb" Šime Elez koji je za tu prigodu odjenuo tamnoplavi sako i bijele hlače, a kosu je zalizao.

20.9.2025.
19:03
Hot.hr
Ivana Ivanovic/pixsell
Šime ElezDinamoHajduk
