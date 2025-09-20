Dalmacijo /

Ljubav prema Hajduku ne poznaje granice: Na derbi se ide i sa štakama

Ljubav prema Hajduku ne poznaje granice: Na derbi se ide i sa štakama
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell
Okupljanje u kafičima satima prije utakmice.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Derbi na Poljudu uvijek je posebna priča, a navijači ni ovaj put ne priznaju nikakve izlike. Ulaznice planu čim se pojave, a gužve oko stadiona kreću satima prije utakmice. Tko god može, dolazi gledati Hajduk protiv Dinama.

Posebna slika koja se ponavlja iz derbija u derbi jesu navijači koji prkose svemu, pa čak i vlastitim ozljedama. Nije rijetkost vidjeti ljude na štakama kako guraju prema svom mjestu na tribinama, jer derbi se ne propušta.

 

20.9.2025.
16:59
Sportski.net
Ivana Ivanovic/pixsell
DinamoHajdukTorcidaStakeBrodoviNavijači
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Dalmacijo /
Ljubav prema Hajduku ne poznaje granice: Na derbi se ide i sa štakama