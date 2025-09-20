Navijači Dinama približili se Splitu, policije ima na sve strane: Evo kako to izgleda

Dinamo u subotu u Splitu igra prvi derbi s Hajdukom ove sezone, a Plavi će u toj utakmici na Poljudu imati veliku podršku svojih najvjernijih navijača, skupine Bad Blue Boys.

Boysi su na derbi stigli vlastitim vozilima više sati prije utakmice, a policija ih je dočekala na Dugopolju i nakon pregleda će ih dopratiti izravno do Poljuda.

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Zbog derbija promet u Splitu se neće odvijati na uobičajen načim, o čemu su izvijesstili iz PU Splitsko-Dalmatinske.

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Ova takmica, kao i svaki derbi Dinama i Hajduka, je proglašena visokorizičnom pa ne čude ovakve visoke mjere osiguranja.

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

"Građane obavještavamo da će na dan utakmice organizator i policija ograničiti kretanje vozila na način da će se od 11 sati do završetka osiguranja uspostaviti blokada prometa u Ulici VIII. mediteranskih igara - kod ulaza na parkiralište bazena Poljud, kod ugostiteljskog objekta „Mandrach“ te na raskrižju Ulice VIII. mediteranskih igara i Ulice Sedam Kaštela (osim za vozila policije, odnosno vozila s propusnicom), od 13 sati će se uspostaviti blokada prometa u Ulici Zrinsko-frankopanskoj - od raskrižja s Ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru te u Ulici Put Supavla-od raskrižja s Ulicom Put Brodarice (osim vozila HV, stanara i javnog gradskog prijevoza i vozila s propusnicom)", objavila je Policija.

Derbi Hajduka i Dinama na Poljudu možete pratiti u subotu, 20. rujna od 17 sati u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević i García debitiraju: Hajduk i Dinamo u bitci za vrh