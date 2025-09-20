Nizozemci oduševljeni bivšim igračem Dinama: 'Svaku loptu pretvori u napad'

Marko Pjaca ovog se ljeta pridružio nizozemskom Twenteu nakon što je raskinuo ugovor sa zagrebačkim Dinamom i odmah oduševio nizozemskog kluba. Nakon što je u prošlom kolu zabio svoj prvi pogodak u njihovom dresu, u posljednjoj utakmici protiv Sparte Rotterdam upisao je i prvu asistenciju.

Twente je slavio s čak 5:1 u šestom kolu Eredivisieje, a Pjaca je ušao u drugom poluvremenu i namjestio pogodak Hlynnsonu u 51. minuti. Nakon utakmice, zaslužio je mnoštvo pozitivnih komentara od Twenteovih navijača koji su pisali havlospjeve poput: 'Kako smo upjeli njega dovesti?', 'Kakav je ovo igrač, moja nova ljubav', 'Uživam u ovome, znaš. Pjaca svaku loptu pretvori u napad.'

Foto: Profimedia

Nakon šest kola, Twente se nalazi na 10. mjestu prvenstvene ljestvice s dvije pobjede, jednim remijem i tri poraza. Na prvom mjestu je Feyenoord s pet pobjeda iz pet utakmica.

