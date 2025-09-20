Bivši hrvatski izbornik najavio veliki derbi: 'Ovo nedostaje da bi utakmica bila spektakularna'

Danas se od 17:00 na Poljudu igra prvi Vječni derbi ove sezone SuperSport HNL-a u kojem će drugoplasirani Hajduk dočekati vodeći Dinamo. Obje momčadi imaju po 13 bodova iz šest utakmica uz identičan učinak od četiri pobjede te po jednog remija poraza. Na čelu ljestvice je ipak zagrebački klub, ali samo zbog bolje gol-razlike.

Svoje viđenje utakmice u intervjuu za SportKlub dao je bivši hrvatski izbornik i legendarni nogometaš Bijelih - Slaven Bilić.

Derbi Hajduka i Dinama na Poljudu možete pratiti u subotu, 20. rujna od 17 sati u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr.

"Situacije su slične. Obje momčadi su dosta promijenjene u odnosu na lani. Ne samo zbog novih trenera, već ima i puno novih igrača, stranaca. Dosta se sredstava potrošilo, pogotovo u Dinamu koji je doduše i zaradio novac" - odgovorio je Bilić na pitanje o stanjima u momčadima.

Posebno je nahvalio rad Zvonimira Bobana od njegovog dolaska u Dinamo: "Zvone Boban je napravio jednu jako hrabru stvar. Osjetio je trenutak za rekonstrukciju koja je bila potrebna, ali to ne znači da je Dinamo sada bolji nego lani. Trebat će vremena jer onu kvalitetu koju su izgubili teško je vratiti u jednom prijelaznom roku."

Otkrio je i svoje mišljenje o kadrovima momčadi, a kaže kako Dinamo nešto širi kadar iako Hajduku širina nije neophodna budući da je rano ispao iz Europe. Potom je otkrio i što smatra da nedostaje i jednoj i drugoj momčadi:

"Krila. Osim Bambe koji ove sezone igra neusporedivo bolje nego lani, tu fali klase. Dinamo i Hajduk su jaki u špici, najviše se očekuje od Livaje, Belje i Kulenovića kad uđe. U sredini terena vidjet ćemo s Bennacerom, koji je nevjerojatna klasa i super je stvar što se pojavio i što će provesti barem godinu dana u HNL-u" - posebno se osvrnuo na njih budući da se problem krila često spominje i u kontekstu hrvatske reprezentacije:

" Evo, Bayern. Svi igrači iz Njemačke čekaju da ih Bayern zove pa opet Bayern nema krila u svojoj školi ni u Njemačkoj nego mora uzeti Olisea iz Crystal Palacea i Diaza iz Liverpoola. Teško je to naći, a mi to očekujemo od naših..."

Završio je vlastitim predviđanjem današnje utakmice: "Hajduk ima svoj stil, hajdučki, agresivno i bez previše ljepote, na energiju. Takvi smo ljudi. Dinamo više ‘hakla’. Ali, momčadi su mi nekako slične. Jedni i drugi su jaki u napadu i sredini, ali ono što mi nedostaje da bi utakmica bila spektakularna i da bismo se smijali i uživali su driblinzi i krila."

