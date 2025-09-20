Najbolji strijelac Dinama najavio spektakl na Poljudu: 'Ne želim to opet proživljavati'

Danas se od 17:00 sati na Poljudu igra prvi Vječni derbi ove sezone. Hajduk je domaćin Dinamu u sedmom kolu SuperSport HNL-a, a bolji iz tog dvoboja zauzet će vrh ljestvice HNL-a. Vječni rivali zasad dijele vrh tablice, a Dinamo je na prvom mjestu samo zbog bolje gol-razlike od splitske momčadi.

Ova utakmica dolazi nakon kola u kojem su oba favorita za titulu kiksala (Dinamo je izgubio og Gorice, a Hajduk od Varaždina) te im je stoga pobjeda još veći imperativ. Utakmicu je u intervjuu za Sportklub najavio najbolji strijelac Dinama Sandro Kulenović. On ove sezone ima sedam pogodaka na svom kontu u sedam nastupa, a od toga pet u HNL-u čime je i najbolji strijelac čitave lige.

Foto: Marko Prpic/pixsell

U intervjuu je posebno istaknuo atmosferu igranja na Poljudu: "S nekog emocionalnog aspekta, velike su emocije kad igraš derbi na Poljudu jer to je za Dinamo možda najveća utakmica. Prošle godine smo imali velike utakmice poput Allianz Arene i na Emiratesu, sve su to velike utakmice. Ali nekako jači je adrenalin na Poljudu, kad čuješ sav taj pritisak, vrijeđanja i omalovažavanja, to te može potaknuti da budeš još puno bolji nego što jesi inače."

Otrkio je i što treba Plavima da dođu do pozitivnog rezultata protiv najvećih rivala: "Prije svega mislim da ne smijemo ponoviti prvo poluvrijeme protiv Gorice gdje je bila nekakva ajmo reći lošija energija. Kad su te derbi utakmice mislim da se s energijom može puno napraviti, da u dosta situacija obje ekipe ‘idu na nož’. Velika je energija s obje strane tako da nekad i nema previše igre pa onda ta energija može presuditi. Jedan ili dva napada mogu presuditi utakmicu. Sigurno da moramo izaći s velikom energijom i motivacijom pa onda što dragi Bog da."

Rekao je i kako je Hajduk vrlo dobra momčad s dobrim automatizmima u igri i dobrim pojedincima, a potom se osvrnuo i na vlastite pogotke na Poljudu, a dosad ih je u dresu Dinama na tom stadionu zabio dva: "Ne znam eto, imao sam nekoliko lijepih derbija, u dva sam na Poljudu zabio, sigurno da su mi ta dva gola na Poljudu jedna od najdražih u karijeri, ako ne i najdraža. Možda bih za najljepši trenutak izdvojio taj gol u Kupu kada smo prošli s 1:0 prije godinu i nešto. To je bio moj prvi start za Dinamo na Poljudu i sigurno da je osjećaj bio fenomenalan i zabiti odlučujući gol u nekoj utakmici, možda i jedan od najljepših trenutaka u mojoj karijeri."

Foto: Slavko Midzor/pixsell

"Livaja je Livaja"

Prošle sezone se za titulu najboljeg strijelca lige borio s Hajdukovim Markom Livajom. 'Desetka' Bijelih ove je sezone krenula nešto sporije, ali Kulenović ističe kako to ništa ne znači jer Livaja je ipak klasan igrač: "Stvarno ima jako dobrih igrača u ligi i dobrih strijelaca, ali Livaja je Livaja. Godinama je pokazivao da je u nekim situacijama sam nosio Hajduk kad nije išlo i zabijao je preko 20 golova u zadnjih nekoliko sezona. Tako da neki njegov sporiji start u sezonu se ne treba shvaćati kao nešto nenormalno, to je normalno. Teško je držati kontinuitet godinama. Mislim da je on i dalje velika opasnost i klasu koju ima to je izvanserijska klasa, stvarno nema puno igrača klasu koju on ima. Mi ćemo kao ekipa napraviti sve da i nakon ove utakmice ostane na tom jednom golu, ali kažem, on je u dosta derbija zabijao golove, on je veliki igrač za velike utakmice tako da ne treba taj neki njegov start shvatiti kao nešto nenormalno."

Za kraj je otkrio i jesu li ostale traume iz prošle sezone te što očekuje iz ove: "Pa ne bih nazvao to traumom, više nekom motivacijom. Jer znam koliko je boljelo i ne bih to htio opet proživljavati. Ne bih to nazvao traumom nego nekom dodatnom motivacijom da se ne bismo na kraju sezone opet doveli u istu situaciju da me opet boli."

