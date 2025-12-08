Crna prognoza Putinova čovjeka: 'U ratu smo s Europom!'

Jedan od najutjecajnijih geopolitičara i savjetnik Kremlja, Sergej Karaganov, rekao je na ruskoj državnoj televiziji da Rusija ne vodi rat s Ukrajinom, već s Europom. Karaganov, koji je blizak Vladimiru Putinu i Sergeju Lavrovu, vodio je rusko Vijeće za vanjsku i obrambenu politiku te godinama bio dekan na Visokoj školi ekonomije u Moskvi.

Karaganov: We’re at war with Europe, not Ukraine — and the war won’t end until Europe is defeated.



U intervjuu je iznio niz izjava koje pokazuju radikalizaciju retorike unutar ruskog režima.

"Rat neće završiti dok ne slomimo Europu", rekao je i dodao da "nije predsjednik, pa može govoriti otvoreno".

"Rat neće završiti dok ne slomimo Europu. Moralno i politički, dok poludjele europske elite ne zaustave svoj novi, suludi juriš prema svjetskom ratu", rekao je.

Dodao je da Rusija neće moći postići "konačni stabilni mir", ali bi se situacija mogla privremeno smiriti. Karaganov tvrdi da će se Europa - raspasti.

'Europa će se pretvoriti u smetlište država'

“Europa će se ponovno pretvoriti u smetlište država koje se međusobno bore i projiciraju ratove, kolonijalizam, rasizam. Nekada su to mogli, sada si kolonijalizam više ne mogu dopustiti. Ali Europa više nije mirna luka kakvom smo je djelomično pogrešno smatrali. Ona je ponovno izopačeno zlo za cijelo čovječanstvo", rekao je. Rusko vodstvo sada se suočava s “iznimno neodgovornom, podivljalom i otupjelom europskom elitom” te “masovno zaluđenim stanovništvom" Karaganov tvrdi da je europsko društvo izloženo golemom medijskom pritisku.

"Propaganda koja se sada obrušava na europskog čovjeka gora je od one s kojom se suočavala Europa, Njemačka, prije početka i na početku Drugog svjetskog rata", kaže. Ipak, smatra da nisu svi Europljani zaluđeni. Nada se da će se Europa urazumiti prije nego što na sebe navuče težak grijeh primjene oružja masovne odmazde.

Ovo je još jedna u nizu izjava ruskih političkih aktera koji sve otvorenije predstavljaju rat u Ukrajini kao sukob s Europom. Izjave Karaganova, jedne od ključnih figura u oblikovanju ruskog strateškog razmišljanja, dolaze u trenutku dok Rusija intenzivira napade na Ukrajinu i zaoštrava retoriku prema Europskoj uniji.

