Borna Kotromanić u srebrnoj haljini pokazala figuru modela

Borna Kotromanić (55), hrvatska životna trenerica i bivša poduzetnica, proslavila je svoj 55. rođendan, a pritom je još jednom pokazala zašto je mnogi nazivaju jednom od najzgodnijih dama domaće javne scene. Na Instagramu je objavila niz fotografija s velike proslave, na kojima je zablistala u uskoj srebrnoj haljini koja je naglasila njezinu vitku, fit i zavidno održavanu figuru.

Svečana proslava

Za svoj poseban dan Borna je odabrala elegantnu, usku haljinu s tankim naramenicama, u kojoj je potpuno dominirala prostorom. Njena figura, koju često uspoređuju s tijelima modela s modnih pista, još je jednom došla do izražaja zahvaljujući minimalističkom, ali efekt­nom stylingu.

Ključ je u disciplini

Borna već godinama otvoreno promovira uravnotežen, discipliniran i vrlo aktivan stil života. Poznata je po tome da veliku pažnju posvećuje prehrani, tjelovježbi i mentalnom balansu, pa njezin impresivan izgled u 55. godini mnoge ne iznenađuje. Njezina forma rezultat je dosljednosti, samodiscipline i svakodnevne brige o sebi, što često naglašava i na društvenim mrežama.

Majka četvorice sinova i baka koja inspirira

Unatoč zahtjevnom privatnom i poslovnom ritmu, Borna je majka četvorice sinova te ponosna baka. Mnogi njezinu vitalnost i energiju smatraju inspirativnom, a komentari ispod objave prepuni su komplimenata i čestitki za rođendan, ali i divljenja njezinu izgledu.

