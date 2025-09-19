Slavni dinamovac iz 82': 'Publika na Poljudu radi veći pritisak na Hajduk nego na Dinamo'

Milivoj Bračun, legendarni bivši nogometaš Dinama i član šampionske generacije iz 1982., bivši trener, ekskluzivni je gost novog izdanja Net.hr-ovog podcasta Maksanov korner. Dijete zagrebačke Peščenice, odrastao uz plavi klub kojem je kao navijač klicao s istočne tribine, Bračun je kasnije ostvario dječački san i postao jedan od ključnih igrača Dinama u slavnoj Ćirinoj eri.

Hajduk na Poljudu igra s puno problema. Publika na Poljudu radi veći pritisak na Hajduk nego na Dinamo.

Njegov put u nogometu obilježila je i odluka Miroslava Ćire Blaževića da ga s pozicije napadača iznenada prebaci na ulogu desnog beka, u trenutku kad je briljirao u napadu. Taj je potez u to vrijeme bio gotovo revolucionaran, a Bračun ga je pretvorio u svoju prepoznatljivu igru – česte prodore na suparničku polovicu, osvajanje prostora i stvaranje ključnih prilika. Posebno se pamti jedanaesterac koji je izborio u pobjedi nad Crvenom zvezdom, ali i teški trenuci poput isključenja u derbijima s Hajdukom ili autogola u Titogradu, zbog kojeg je Dinamo izgubio jesenski naslov.

U sat vremena razgovora u podcastu Maksanov korner Bračun se prisjeća slavnih dana, otkriva manje poznate detalje iz svlačionice, ali i bez zadrške analizira današnji Dinamo i Hajduk. Uoči najvećeg hrvatskog derbija na Poljudu, donosi iskrenu procjenu stanja u oba tabora i poručuje kako će Dinamu biti lakše igrati pred punim Poljudom nego domaćinu, koji često osjeti pritisak vlastitih navijača.

"I Hajduk i Dinamo su ranjivi, to smo vidjeli u prvih 6 kola SHNL-a, s time da Dinamo uvijek dobro igra na Poljudu, dok u Zagrebu Hajduk u zadnje vrijeme bolje prolazi. U derbiju nema favorita. Nadahnuće u tom danu, tko uđe s više motiva, s više želje, taj će pobijediti. Znači, tek je početak prvenstva i jedan i drugi klub s puno rošada, s puno novih igrača. Osjeća se da još to nije uigrano i da treba trenerima i jednom i drugom da to malo još poslože. Hajduk na Poljudu igra s puno problema. Nisu toliko bez pritiska. Publika na Poljudu radi veći pritisak na Hajduk nego na Dinamo. Kad sam bio u Dinamu, kad smo bili najslabiji, najbolje smo rezultate u derbijima postizali. Pritisak? Ma, kakav pritisak, nema toga, barem nije bilo kod nas. Uđe se sa 100% u derbi, bez obzira odigrali mi loše utakmicu prije derbija. Tko je tog dana bio nadahnutiji, taj je dobivao. Tako će biti i u subotu na Poljudu. Dinamo je najbolje izgledao prva dva kola, a kako sezona odmiče, Dinamo pada u igri, a trebalo bi biti obratno. Tko zna, možda su suparnici uvidjeli da Dinamo s ovim igračima i nije momčad koja razbije suparnika od prve minute. Znate kako je to - kad slabijeg suparnika pustiš da igra, onda on vidi da se tu da nešto izvući, a kad ih nagaziš od prve minute, onda toga nema. Ja sam se već zabrinuo u Kupi sad kad se Dinamo mučio 30 minuta. To moraš riješavati u prvih 15-20 minuta, s visokim presingom. Ne vidim energiju u Dinamu od početka utakmice i to me malo brine", kazao je Milivoj Bračun u uvodu u podcastu Maksanov korner.

Ekskluzivni podcast Maksanov korner donosi autentične uspomene i otvorene analize jednog od simbola plavih – razgovor koji ljubitelji Dinama, ali i svi nogometni zaljubljenici, ne smiju propustiti. Stoga, udobno se smjestite i pogledajte sat vremena Maksanovog kornera s Milivojem Bračunom.