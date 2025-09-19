Istra dovela španjolskog trenera: HNL mu je odavno pod povećalom

novi španjolac /

Istra 1961 predstavila je novog trenera Španjolca Oriola Rieru, koji će u nedjelju debitirati na klupi protiv Osijeka. Riera je otkrio da HNL prati još od proljeća te da mu hrvatska liga i klub nisu nepoznanica.

Promjena na klupi uslijedila je nakon samo šest kola, a sportski direktor Saša Bjelanović poručio je da 'smjena trenera nikad nije laka odluka', ali i naglasio kako u Rieri vidi mladog i ambicioznog stručnjaka koji može unijeti novu energiju.

Novi trener zahvalio se na povjerenju te poručio da vjeruje u momčad i njezin potencijal. „Ne želim se osvrtati na prošlost, cilj je napraviti bolje igrače i igrati dominantno i agresivno“, rekao je Riera.

Bjelanović je dodao da vjeruje u aktualni kadar, iako je riječ o mladoj momčadi. „Vrijeme će pokazati kvalitetu pojačanja. Naša filozofija je razvoj i podizanje razine igre“, zaključio je.