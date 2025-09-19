Užarena borba do zadnje sekunde: Spektakl u glavnom meču BRAVE-a oduševio gledatelje

neizvjesno /

MMA fanovi u Kini svjedočili su istinskom spektaklu na priredbi BRAVE CF 98, gdje je glavna borba večeri opravdala sva očekivanja i donijela dramu do posljednje sekunde. Na rasporedu je bio revanš za privremeni naslov prvaka lake kategorije između Rauana Bekbolata i Omara Solomanova, boraca koji su već ranije imali zajedničku povijest.

Prošlog ljeta njihov prvi dvoboj završio je pobjedom Bekbolata gušenjem, no ovoga puta Ukrajinac Solomanov uspio je preokrenuti priču i izboriti najveću pobjedu u svojoj karijeri.

Nakon pet iscrpljujućih rundi, suci su jednoglasno odlučili u korist Solomanova, čime je njegov profesionalni omjer porastao na 11 pobjeda, 3 poraza i 2 neodlučena meča, dok je Bekbolat ostao na učinku od 13 pobjeda i 3 poraza. Ovom pobjedom Solomanov je osvojio privremeni pojas prvaka perolake kategorije, dodatno učvrstivši status jednog od najboljih boraca u regiji. Već se nalazi među 30 najbolje rangiranih boraca Bliskog istoka i Afrike, a ovim nastupom pokazao je da je spreman za još veće izazove.

Priredba BRAVE CF 98 nije razočarala ni u ostatku programa. Publika je uživala u uzbudljivim dvobojima bantam, perolake i lake kategorije, a večer je obilježila kombinacija brutalnih nokauta, nevjerojatnih preokreta i borbi koje su držale tenziju do samog kraja.

Cijeli događaj mogli ste pratiit putem platforme Voyo, a 19. rujna ljubitelji MMA-a imali su priliku gledati pravu sportsku poslasticu koja je još jednom potvrdila zašto BRAVE CF serija uživa sve veći ugled na svjetskoj sceni.