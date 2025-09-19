Borilački spektakl u Poljskoj: Evo gdje i kada gledati KSW 110

KSW 110 je pred vratima. Event koji je zakazan je za subotu, 20. rujna, u dvorani Podpromie u Rzeszówu donijeti će nam u glavnom meču večeri sudar Andrzeja Grzebyka i Muslima Tulshaeva u srednjoj kategoriji (83,9 kg).

Publiku očekuju i nastupi Tymoteusza Łopaczyka, Madarsa Fleminasa i Sergiusza Zająca, dok će preliminarni dio večeri ponuditi priliku mladim borcima da se dokažu.

Ovaj spektakularni event možete gledati na platformi VOYO gdje god se nalazili, a početak prvih borbi očekuje se od 19 sati!

POGLEDAJTE VIDEO: Sitno brojimo do večeri pune odličnih borbi: Pogledajte spektakularnu najavu