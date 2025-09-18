Arena Zagreb svjedočila japanskoj dominaciji: Hrvačice iz Zemlje izlazećeg sunca osvojile tri zlata

Šestog dana Svjetskog prvenstva za hrvačice i hrvače u Areni Zagreb su podijeljena četiri kompleta medalja hrvačicama u kategorijama do 53, 62, 68 i 72 kilograma, a čak tri od četiri zlatne medalje osvojile su predstavnice Japana.

Svjetska prvakinja u kategoriji do 53 kg je Haruna Murayama Okuno koja je u finalu s 5-0 bila bolja od Ekvadorke Lucije Yamileth Yepez Guzman. Brončana odličja su osvojile Indijka Antim Antim i predstavnica Sjeverne Koreje Choe Hyongyong.

Japanska hrvačica Sakura Motoki osvojila je svjetsko zlato do 62 kg pobijedivši u finalu sjevernokorejsku predstvnicu Kim Ok Ju s 5-4. Ruskinja Amina Tandelova i Mongolka Orkhon Purevdorj su osvojile brončane medalje.

I do 68 kg je naslov svjetske prvakinje otišao u Japan zahvaljujući Ami Ishii koja je u finalu s 4-2 bila bolja od Bugarke Yuliane Vasileve Yaneve. Kineskinja Long Jia i Amerikanka Kennedy Alexis Blades su se izborile za bronačna odličja.

Jedinu zlatnu medalju koja u četvrtak nije završila u rukama Japanki, u kategoriji do 72 kg osvojila je Ukrajinka Ala Belinska pobijedivši u finalu Turkinju Nesrin Bas. Kineskinja Li Zelu i Kirgistanka Nurzat Nurtaeva osvajačice su brončanih odličja u ovoj kategoriji.

U petak će biti podijeljeni prvi kompleti medalja hrvačima u grčko-rimskom načinu borbe, a među mogućim osvajačima odličja nalaze se i dvojica hrvatskih boraca.

U kategoriji do 82 kg Karlo Kodrić ima zajamčenu borbu za broncu protiv suparnika iz represaža. Među teškašima do 130 kg brončanog odličja će se pokušati domoći Marko Koščević. Na prvom koraku ga čeka Finac Elias Kuosmanen u jutarnjem dijelu programa, a u slučaju pobjede, za osvajanje brončane medalje će morati pobijediti i Kineza Jianga Wenhaa u finalnom dijelu.

