Gabrijel Veočić s broncom oko vrata otkrio pakleni plan za budućnost: 'Od malena imam jedan cilj...'

Gabrijel Veočić vratio se u Hrvatsku sa svjetskom broncom nakon povijesnog uspjeha u Liverpoolu.

Naš boksač u poluteškoj kategoriji došao je u Zagreb nakon dočeka u Slavonskom Brodu, gdje je sa svojim sugrađanima sinoć proslavio prvo hrvatsko odličje na Svjetskom prvenstvu u posljednjih 20 godina. O dojmovima nakon osvajanja medalje, o problemima pri povratku u Hrvatsku, ali i o ambicioznim ciljevima na Olimpijskim igrama u Los Angelesu, s Gabrijelom je razgovarala Donna Diana Prćić.

Čestitke prije svega, kakve su emocije sada kada se sve malo smirilo?

Emocije su se slegnule, moram reći da je osjećaj izvanredan i vjerujem da ću ga ponovo ponoviti.

Velika muka je bila po povratku u Hrvatsku, je li to bilo teže nego borba i ovo odličje?

Naravno da nije, odličje je bilo najteže za osvojiti. Putovanje je bilo takvo kakvo je bilo. Imali smo tridesetak sati putovanja s nekoliko otkazanih letova. Hvala bogu, stigli smo na zadnji i prvi let taj dan i došli smo kući.

Stigli ste i u vaš grad. Kako je bilo na dočeku u Slavonskom Brodu?

Bilo je odlično, Izvanredno mjesto i dragi ljudi. Gradonačelnik me baš lijepo dočekao. Padala je kiša pa se nije prevelik broj ljudi okupio. Ljudi koji cijene sports i vole sport te meni dragi ljudi su došli.

U Liverpoolu je bilo teško, kako sada gledate na meč s Uzbekistancem? Žalili ste se na suđenje...

I dalje se žalim na suđenje, bilo je tako kako je bilo. Moram reći da sam zadovoljan osvajanjem te medalje i da sam do polufinala imao tri snažna protivnika koja sam i pobijedio. Jedan od njih je bio i bivši svjetski prvak, a drugi je bio trostruki europski prvak. Imao sam strašno težak ždrijeb i znali smo da ćemo teško doći do medalje, ali ako smo pogodili tu formu i recept za uspjeh znali smo da će to samo od sebe doći, da je to samo pitanje vremena.

Što vas sada čeka? Kakvi su ciljevi? Čuli smo da ste itekako ambiciozni kada su u pitanju OI.

Od malena imam san, a to je zlato na OI. Prošle nisam uspio, ali ovo je dokaz da smo radili još bolje i jače. Nadam se da ću 2028. dobiti priliku da dokažemo koliko vrijedim.