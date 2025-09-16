Legende i novi heroji: BRAVE CF 98 priprema nezaboravnu večer MMA-a

Ljubitelje borilačkih sportova u Kini 19. rujna 2025. očekuje nezaboravna večer MMA akcije! BRAVE Combat Federation vraća se s priredbom BRAVE CF 98, koja će okupiti vrhunske borce iz cijelog svijeta i donijeti navijačima pravi spektakl svjetske klase.

Ova priredba dio je povijesnog globalnog širenja BRAVE CF-a, a kineska publika imat će priliku svjedočiti nastupima elitnih boraca, dramatičnim završnicama i uzbudljivim obračunima koji su postali zaštitni znak organizacije. BRAVE CF 98 obećava biti jedan od ključnih događaja godine i važan trenutak u razvoju ovog sporta u Aziji.

Na rasporedu je niz borbi koje će ujediniti vrhunske izazivače i domaće favorite željne dokazivanja na velikoj sceni. Ljubitelji MMA-a mogu očekivati bogat fight card, kombinaciju iskusnih veterana i mladih talenata

Popis svih borbi:

INTERIM FEATHERWEIGHT CHAMPIONSHIP

Omar Solomanov VS Rauan Bekbolat

FEATHERWEIGHT BOUT

Bin Xie VS Nicholas Hwende

SUPER LIGHTWEIGHT BOUT

Khamzat Maaev VS Ferhad Ehmedov

LIGHTWEIGHT BOUT

Ian Paul Lora VS Owais Yaqoob

CATCHWEIGHT 59KG BOUT

Jiniushiyue VS Luthando Biko

BANTAMWEIGHT BOUT

Haitao Ti VS Kantharaj Agasa

FEATHERWEIGHT BOUT

Kalinu Kadelibieke VS Turbayar Khurelbaatar

FEATHERWEIGHT BOUT

Zeqiuduoji VS Mojtaba Nasiri

FEATHERWEIGHT BOUT

Yikun Zhao VS Ahmed Tarek

S obzirom na to da će oči MMA svijeta biti uprte u Kinu, nema sumnje da će BRAVE CF 98 donijeti spektakularne završetke i žar u kavezu koji krasi ovu organizaciju.

Zabilježite datum, 19. rujna u Kini piše se nova stranica MMA povijesti! Cijeli event gledajte na platformi VOYO gdje god se nalazili.

