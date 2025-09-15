Spektakl u Rzeszówu: Kompletan raspored borbi i tko će nastupiti u glavnoj borbi

KSW 110 održat će se u subotu, 20. rujna, u dvorani Podpromie u Rzeszówu. Službeni raspored borbi je sada dostupan, a fanovi mogu vidjeti tko će nastupiti i u kojem redoslijedu.

Glavna atrakcija večeri bit će borba između Andrzeja Grzebyka i Muslima Tulshaeva u kategoriji do 83,9 kg. Osim njih, na glavnoj kartici nastupit će Tymoteusz Łopaczyk, Madars Fleminas i Sergiusz Zając, dok će preliminarni dio programa ponuditi nekoliko zanimljivih okršaja mladih boraca.

Main card KSW 110:

83,9 kg: Andrzej Grzebyk (22-7) vs Muslim Tulshaev (13-3) – borba večeri

77,1 kg: Tymoteusz Łopaczyk (13-3) vs Madars Fleminas (13-7)

93,0 kg: Sergiusz Zając (8-1) vs Mariusz Książkiewicz (11-2)

70,3 kg: Welisson Paiva (12-3-1, 1 NC) vs Mateusz Makarowski (12-7-1)

120,2 kg: Szymon Bajor (25-12) vs Ricardo Prasel (13-3)

61,2 kg: Rogério Bontorin (17-5, 2 NC) vs Vitalia Yakymenko (9-2)

65,8 kg: Piotr Kacprzak (12-5) vs Łukasz Charzewski (13-3)

Prelims:

93,0 kg: Michał Dreczkowski (5-1) vs Adam Tomasik (6-2)

61,2 kg: Sebastian Decowski (5-0) vs Przemysław Górny (6-4)

70,3 kg: Krystian Blezień (9-5, 1 NC) vs Oleksandr Moisa (3-1)

Tymoteusz Łopaczyk i Sergiusz Zając posebno su zanimljivi gledateljima. Łopaczyk je neporažen u KSW-u i nova pobjeda mogla bi ga približiti borbi za naslov, dok će Zając debitirati i suočiti se s Mariuszom Książkiewiczem.

