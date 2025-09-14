Iznenada preminuo legendarni boksač, nedavno je najavio povratak u ring

Legendarni britanski boksač Ricky Hatton tragično je preminuo u 47. godini života. Prije nekoliko tjedana objavio je kako se vraća u ring.

U nedjelju ujutro pronađen je mrtav u svom domu u Manchesteru. Policija regije Greater Manchester objavila je kako se smrt ne tretira kao sumnjiva. Miljenik navijača Hatton, poznat kao Hitman, osvojio je četiri svjetska naslova nakon što je razmijenio udarce s nekim od najvećih boraca u povijesti.

Foto: Stfa, Stcr

Sve vijesti iz svijeta boksa čitajte na portalu Net.hr

Hatton, koji je dobio orden MBE-a, radio je kao promotor i trener boksa otkako je završio karijeru. Profesionalna karijera trajala mu je od 1997. do 2012. godine. U prosincu se nakon 13 godina trebao vratiti u ring u Dubaiju i ukrstiti rukavice s Eisom Aldahom.

Foto: Profimedia

Nakon boksačke karijer borio se s alkoholizmom i depresijom, a zadnje tri godine je navodno bio čist. Neka mu je laka zemlja.

POGLEDAJTE VIDEO: Čilić nakon bolnog poraza: 'Psihički težak meč, čovjek je odigrao meč života'