Veočić osvojio broncu nakon poraza u polufinalu boksačkog SP-a

Hrvatski boksač Gabrijel Veočić poražen je na bodove od Uzbekistanca Javokhira Umatalijeva u polufinalu poluteške kategorije Svjetskog boksačkog prvenstva u Liverpoolu.

Porazom u polufinalu Veočić je osvojio broncu.

Brončano odličje Veočića veliki je uspjeh za hrvatski boks i prva svjetska medalju nakon 20 godina, nakon 2005. i Marija Šivolije Jelice i njegovog srebra u Kini.

