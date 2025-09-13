NA BODOVE /

Veočić osvojio broncu nakon poraza u polufinalu boksačkog SP-a

Veočić osvojio broncu nakon poraza u polufinalu boksačkog SP-a
Foto: Profimedia

Brončano odličje Veočića veliki je uspjeh za hrvatski boks i prva svjetska medalju nakon 20 godina

13.9.2025.
17:20
HINA
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski boksač Gabrijel Veočić poražen je na bodove od Uzbekistanca Javokhira Umatalijeva u polufinalu poluteške kategorije Svjetskog boksačkog prvenstva u Liverpoolu.

Porazom u polufinalu Veočić je osvojio broncu. 

Brončano odličje Veočića veliki je uspjeh za hrvatski boks i prva svjetska medalju nakon 20 godina, nakon 2005. i Marija Šivolije Jelice i njegovog srebra u Kini.

POGLEDAJTE VIDEO: Natjecanje protiv braće odvelo ga je do najjače svjetske lige: 'Otkad smo bili mali svi treniramo skupa'

Gabrijel VeočićBoks
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NA BODOVE /
Veočić osvojio broncu nakon poraza u polufinalu boksačkog SP-a