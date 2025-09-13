Veočić osvojio broncu nakon poraza u polufinalu boksačkog SP-a

sjajno /
Veočić izborio polufinale SP-a: Hrvatska napokon slavi medalju nakon 20 godina čekanja
Brončano odličje Veočića veliki je uspjeh za hrvatski boks i prva svjetska medalju nakon 20 godina
Hrvatski boksač Gabrijel Veočić poražen je na bodove od Uzbekistanca Javokhira Umatalijeva u polufinalu poluteške kategorije Svjetskog boksačkog prvenstva u Liverpoolu.
Porazom u polufinalu Veočić je osvojio broncu.
Brončano odličje Veočića veliki je uspjeh za hrvatski boks i prva svjetska medalju nakon 20 godina, nakon 2005. i Marija Šivolije Jelice i njegovog srebra u Kini.
