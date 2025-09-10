Hrvatski prvak najavio novi izazov: Martinjak u Leedsu lovi dvostruku svjetsku titulu

Marko Martinjak ponovno ulazi u ring i to 18. listopada u Leedsu, gdje će se u sunaslovnoj borbi večeri sučeliti s domaćim borcem Danom Podmoreom. Na kocki će biti pojas u bridger kategoriji, a hrvatski borac jasno je istaknuo cilj: postati dvostruki svjetski prvak u različitim kategorijama.

'Napokon je došlo moje vrijeme da vratim ono što je nekada bilo moje, što su mi oduzeli, a da me nitko nije pobijedio. Sve dosad bilo je samo zagrijavanje – sada palim dupli V8 motor i turbinu' poručio je Martinjak prilikom objave borbe.

Protivnik u sjajnoj formi

Englez Podmore (8-3) dolazi u odličnoj seriji. U travnju je pobijedio hrvatskog boksača Emila Markića i obranio svoj bridgerweight pojas, a nakon toga nastavio niz pobjeda koji sada iznosi tri u nizu. Pred domaćom publikom spreman je za, kako kaže, najveći izazov karijere.

Martinjak nezaustavljiv u BKB-u

S druge strane, Martinjak u boksu bez rukavica drži niz od šest neporaženih mečeva, a njegova statistika je impresivna – 12 pobjeda, sve nokautom. Na posljednjem nastupu, na BKB 42 priredbi, brutalno je zaustavio Mauricea Morrisa i potvrdio status jednog od najboljih svjetskih boraca u toj disciplini.

