Veočić na Svjetskom prvenstvu 'razbio' bivšeg svjetskog prvaka, prljavi trikovi nisu mu mogli pomoći
Veočić je velikom pobjedom izborio treće uzastopno četvrtfinale na svjetskim prvenstvima
Hrvatski boksač Gabrijel Veočić plasirao se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Liverpoolu nakon što je u osmini finala poluteške kategorije (do 80 kg) pobijedio Amerikanca Robbyja Gonzalesa, svjetskog prvaka iz 2021. godine, podijeljenom odlukom sudaca 4-1.
Nakon što je u prvom kolu porazio Dominikanca Noela Pacheca, Veočić je u osmini finala pobijedio i Amerikanca Gonzalesa.
Hrvatski boksač je nadvisio Amerikanca u svim elementima, "razbio" ga je taktički, navukao u svoj stil borbe i zadavao mu kombinacije udaraca iz svog širokog arsenala i potpuno poništio brzinu i eksplozivnost Gonzalesa koji je prljavim trikovima pokušavao okrenuti prednost na svoju stranu.
Za 24-godišnjeg olimpijca iz Slavonskog Broda, dvostrukog prvaka Europe, to je treće uzastopno četvrtfinale na svjetskim prvenstvima.
U borbi za prvo svjetsko odličje, nakon dva peta mjesta na Svjetskim prvenstvima 2021. i 2023. godine, slijedi mu u četvrtfinalu sjajni mladi Bugarin William Cholov (22) koji je dosad uvjerljivo svladao predstavnike Japana i Fidžija.
U srijedu, 10. rujna Hrvatska će tako imati dva aduta u četvrtfinalima Svjetskog prvenstva - Gabrijela Veočića i Luku Pratljačića koji je u ponedjeljak u u osmini finala jednoglasnom odlukom sudaca sa 5-0 svladao Grka Stylianosa Rouliasa
