Čelnik FNC-a za Net.hr o sukobu s bivšim borcem: 'Preskočio je ogradu i udario me. Nema govora o prebijanju'

Na subotnjem FNC spektaklu u zagrebačkoj Areni došlo je do fizičkog sukoba između šefa organizacije Dražena Forgača i bivšeg borca Abrahama Aree. Prema riječima svjedoka, incident je započeo kada je navodno Are prvi nasrnuo na Forgača, koji mu je potom uzvratio. Ubrzo su intervenirali zaštitari, oborili bivšeg borca na pod i izveli ga iz dvorane, nakon čega je intervenirala i policija, a mi smo razgovarali s Draženom Forgačem.

Što se dogodilo u Areni nakon meča Vitasovića i Stošića?

Do toga incidenta je došlo tako da je Abraham Salimon Are, nakon što je završila zadnja borba Vitasovića i Stošića, protrčao preko tribina i preskočio ogradu koja je dijelila VIP zonu, u kojoj su bile službene osobe, i tamo je odgurnuo zaštitara koji je cijeli taj dio tribina, tj partera, nadzirao. Zatrčao se prema meni, ja sam bio uz kavez, i pokušao izazvati incident. Tražio je od mene novac, isto što radi i zadnjih godinu dana.

Jeste li očekivali da će situacija eskalirati?

Gurnuo sam ga kako bih ga odmaknuo, nisam želio u kontakt s njim, ali on je htio napraviti scenu, a ja sam samo želio izbjeći problem i izvesti ga van. Međutim, nije stao. Jednom je zamahnuo i promašio, drugi put me udario i skočio na mene. Dok smo ga izvodili, nastavio je divljati. U jednom trenutku sam mu lijevom rukom opalio šamar. Osiguranje ga nije moglo smiriti. Opirao se, nije htio stati. Na kraju je pozvana policija, prijavio sam incident, a njega je osiguranje izbacilo iz dvorane.

Gdje je Abraham Salimon Are bio tijekom ostalih borbi?

On je bio na tribinama za vrijeme cijelog eventa, ali onda je po završetku main eventa sišao i napravio incident. Zaštitari su na jedan trenutak izgubili fokus, a on protrčao pored njih i došao do mene, tražio je lovu koju mu ja ni po kojoj osnovi ne dugujem i pokušao me udarit, a ja sam ga odgurnuo. Nema govora ni o kakvom prebijanju, Are ima samo lakše ozljede. Važno je naglasiti da se nalazio u zoni u kojoj on nikako nije smio biti. Od strane suda je već i kažnjen za izazivanje nereda na sportskom događanju.

Već je radio slične stvari?

Svakih mjesec dana dolazi i traži novac. Svaki put kad mu ponestane novaca za kockanje me maltretira sa svojim zahtjevima i iznudama. Iz th razloga je i izbačen iz kluba...

U tijeku zadnje borbe došlo je i do incidenta između trenera Darka Stošića i Mirka Cro Copa?

Nema se tu što zapravo puno reći, tenzije su bile na vrhuncu, a sve se izdogađalo između trenera Darka Stošića, Davida Radulovića i Mirana Fabjana koji se derao iz Vip zone. David je bacio bočicu prema njemu i nije ga pogodio, već je slučajno pogodio Mirkovog sina. Na kraju smo sve izgladili, čuli su se Mirko i David i sve je završilo dobro.

