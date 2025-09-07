Napokon se oglasio Darko Stošić i poslao poruku Mirku Filipoviću

Spektakularni FNC 24 event u zagrebačkoj Areni u subotu ponudio je čak 12 uzbudljivih borbi, no najviše pažnje privukla je obrana naslova teškaškog prvaka Ivana Vitasovića (33.) i incident koji se odvijao tik uz kavez dok se on borio sa Darkom Stošićem (33.) u glavnoj borbi večeri.

Vitasović dominirao i obranio pojas

U glavnom meču večeri Ivan Vitasović branio je titulu prvaka teške kategorije protiv srpskog borca Darka Stošića. Vitasović je od samog početka preuzeo kontrolu te je tijekom svih pet rundi nametnuo svoj ritam. Stošić je uglavnom izbjegavao kontakt i nije uspio ozbiljnije ugroziti protivnika.

Nakon borbe, publiku je oduševio trenutak kada je Stipe Miočić, bivši UFC prvak i poseban gost večeri, osobno predao pojas hrvatskom borcu.

"Prvo želim zahvaliti Darku, bio je pravi protivnik. Ali zamolio bih sve da prestanu vrijeđati poražene borce, jer ne znate kroz što prolazimo. U mene je vjerovala moja prava obitelj iz kluba i moja djevojka, a pola vas je sumnjalo u moju pobjedu", poručio je Vitasović u emotivnom govoru nakon velike pobjede.

Gužva uz kavez

Iako se očekivalo da će borilački spektakl proći bez repova, pred kraj glavnog meča nastala je napeta situacija u publici.

Slovenski borac Miran Fabjan (40), koji zbog ozljede nije mogao nastupiti, glasno je bodrio svoje kolege iz tima Trojan gyma, a posebno Vitasovića. To je zasmetalo Stošićevom treneru Davidu Raduloviću, koji je u jednom trenutku prema Fabjanu bacio bočicu vode i krenuo prema njemu vičući da ušuti.

Snimka koju je na Instagramu objavio trener Ivana Vitasovića iz Trojan gyma, slavni Zelg Galešić, otkrila je i reakciju legendarnog Mirka "Cro Copa" Filipovića, koji je ustao i krenuo prema Raduloviću uz povike:

“Slušaj, majmune jedan!” No, situaciju su brzo primirili zaštitari i sam Fabjan. Mirko Filipović je u objavi na Facebooku otkrio kako je boca s vodom pogodila u glavu njegovog sina, a djevojka od njegovog sina je završila s razbijenom usnicom.

Na sreću, sukob nije prerastao u ozbiljniji incident, iako je na trenutke zasjenio ono što se događalo u kavezu.

Stošićeva isprika

Dan nakon poraza Darko Stošić oglasio se na Instagramu. Čestitao je Vitasoviću na pobjedi, zahvalio navijačima na podršci ali i uputio ispriku zbog situacije uz kavez.

"Čestitam Ivanu na pametno odrađenom meču i pobjedi. Meni ostaje da se oporavim. Hvala svima na podršci, ali i na kritikama. Također se u svoje ime ispričavam Mirku Filipoviću, koji je bio pored Mirana Fabjana u trenutku kada je došlo do incidenta između njega i Davida, trenera iz mog tima. Situacija se dogodila tijekom meča, pa sam tek kasnije saznao za to. Mislim da je Miran svojim vikom i načinom navijanja iritirao sve oko sebe. Tada je nastala ta sporna situacija. Razumijem Davida, ali ne opravdavam njegovu reakciju. Atmosfera je bila takva da je svatko želio da njegov prijatelj i borac pobijedi. Najvažnije je da na kraju nitko nije bio ozbiljnije ozlijeđen', napisao je Stošić na društvenim mrežama.

Najveći FNC event do sada

Uz burne scene sa samog borilišta i pokraj njega, FNC 24 ostat će upamćen kao najveći FNC event ikad. Prepuna Arena i mnoštvo poznatih osoba svjedočili su velikoj pobjedi Vitasovića, spektakularnom trenutku sa Stipom Miočićem i atmosferi koja se rijetko viđa na ovim prostorima.

