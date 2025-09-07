Dan nakon borilačkog spektakla Mirko Filipović na mjestu gdje je sve počelo!

Legendarni hrvatski borac Mirko 'Cro Cop' Filipović, samo nekoliko sati nakon spektakla FNC-a, pojavljuje se u okruženju koje mu je obilježilo početke karijere – među pripadnicima Antiterorističke jedinice Lučko.

Tko je sve prisutan?

U nedjelju, 7. rujna, u bazi ATJ Lučko na Jadranskoj aveniji počinje svečano obilježavanje 35. godišnjice osnutka najelitnije postrojbe hrvatske policije. Program započinje polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomen-obilježju, uz prisutnost obitelji poginulih pripadnika i predstavnika udruga.

Na događanju sudjeluju potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, glavni ravnatelj policije Nikola Milina, brojni uzvanici, ali i Cro Cop, koji se vraća u svoju prvu profesionalnu "ljubav".

Plan i program

Svečanost se nastavlja na Policijskoj akademiji „Prvi hrvatski redarstvenik“, gdje je predviđeno postrojavanje ratnih pripadnika ATJ Lučko, glazbeno-dramski program te atraktivna pokazna vježba specijalaca koja uključuje intervenciju protiv krijumčara, reakciju na oružani napad, medicinsku evakuaciju helikopterom i završetak akcije.

Prisustvo Mirka Filipovića izaziva veliko zanimanje i dodatno podcrtava povezanost borilačkog sporta i njegovih korijena u redovima ATJ Lučko.

