Soldić razvalio suparnika u boksu: 'Želim Jake Paula'

Hrvatski borac Roberto Soldić ostvario je veliku pobjedu u boksačkom debiju protiv poljske legende Tomasza Adameka (48). Meč je u subotu navečer završen već početkom druge runde kada je Soldić dvaput poslao Adameka u nokdaun, nakon čega je sudac prekinuo borbu. Prvi nokdaun je došao nakon moćnog udarca lijevom rukom u glavu Adameka, a drugi i konačni nakon gromovite, razorne serije udaraca.

Soldić je pobijedio u poljskom gradu Gliwice, u dvorani PreZero Arena, na boksačkoj priredbi FAME 27. Na Xmreži osvanuo je video Soldićeve pobjede prekidom koji u opisu ima jednu rečenicu koja savršeno opisuje Soldićevu pobjedu:

"On je zvijer!"

OVDJE pogledajte kako je pobijedio Adameka.

Poštovanje prema protivniku

Nakon trijumfa, Soldić je istaknuo veliko poštovanje prema bivšem svjetskom prvaku.

"Ovo je za mene novi sport koji ne znam baš dobro. Boksao sam protiv odličnog boksača. Ima godina koliko ima, ali pun sam poštovanja za njega. Čestitam mu jer je prihvatio ovu borbu. Legenda je. Ovo je njegov dom, ima veliku podršku. Imao sam ju i ja, ali on je prava legenda poljskog boksa", rekao je Soldić, prenose strani mediji njegovu izjavu.

Prozivka Jakeu Paulu

Soldić je iskoristio priliku i da pošalje otvoreni izazov slavnom američkom influenceru i boksaču Jakeu Paulu.

"Hvala svima i htio bih reći jedno ime. Jake Paul. Zovem ga da se bori protiv mene, ali ne odgovara mi. Bori se s tipovima od 56 godina. Želim se boriti s njim ako je moguće. Ali zasad idem po zlato u ONE Championshipu."

Tko je Jake Paul?

Jake Paul je YouTube zvijezda koja je posljednjih godina izgradila karijeru u profesionalnom boksu. U četiri i pol godine ostvario je 12 pobjeda i samo jedan poraz, od Tommyja Furyja, nećaka slavnog Tysona Furyja. Pobijedio je niz protivnika različitih profila, među kojima su bivši košarkaš Nate Robinson, MMA borci Ben Askren, Tyron Woodley, Anderson Silva i Nate Diaz, kao i legendarni Mike Tyson.

Sljedeći korak

Iako je izazvao Paula, Soldić je naglasio da mu je primarni cilj i dalje uspjeh u ONE Championshipu, gdje će nastaviti loviti pojas prvaka.

