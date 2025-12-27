Insajder razotkrio podmukle planove: 'Nije pitanje hoće li se dogoditi, nego kada'

Aimen Dean proveo je osam godina u Tajnoj obavještajnoj službi (SIS), gdje je stvorio bliske veze s operativcima Al-Qaide i dobivao ekskluzivan uvid u njihove podmukle planove.

Njegov rizičan rad za MI5 i MI6 pomogao je u sprječavanju nizu pokušaja terorističkih napada, uključujući i plana bombaškog napada na podzemnu željeznicu u New Yorku.

Unatoč njegovu odvažnom radu za SIS, Dean je za The Sun ispričao da postoje stotine neprijateljskih agenata koji čekaju u sjeni, koji su spremni pokrenuti pokolj u Velikoj Britaniji.

Jedinstven pristup

Kao bivši član Al-Qaide s dubokim poznavanjem Kur'ana, Dean razumije unutarnje djelovanje terorističkih skupina bolje od većine, što ga je nerijetko dovodilo u opasne situacije.

Živeći s terorističkim agentima u Londonu, postao im je "vrsta duhovnog trenera".

To mu je omogućilo jedinstven pristup zastrašujućoj sferi utjecaja skupine.

Upozoravao je na Iran

Tijekom toga, otkrio je i da iranski autoritet dobiva zabrinjavajući zamah na domaćem terenu te upozorio da toj prijetnji treba suprotstaviti.

Dean je objasnio je da je Iran "domaćin" Al-Qaidi dugih 25 godina, što je otvorilo vrata za izvođenje smrtonosnih napada u Britaniji. Rekao je da su neki od napada u kojima su ubijeni britanski državljani u Saudijskoj Arabiji bili izvedeni zbog naređenja od Irana. Nadodaje da je sada problem što je novi svjetski poredak postao nova svjetska noćna mora.

"I prijetnji poput Irana treba se suprotstaviti zbog činjenice da je to nacija koja je sponzorirala terorizam", rekao je Dean.

Poziva na zaustavljanje islamskog fundamentalizma

Opisao je i europsku zabrinutost prema Rusiji kao neutemeljenu i pozvao Ujedinjeno Kraljevstvo da usmjeri svoju energiju na zaustavljanje širenja islamskog fundamentalizma.

"Nije pitanje hoće li se dogoditi još jedan napad poput 11. rujna ili 7. rujna, nego kada", poručio je Dean. Nadodao je da najveća prijetnja Ujedinjenom Kraljevstvo i Europi trenutačno nije Rusija, nego širenje iranskog utjecaja.

"Vidjet ćemo mnogo više usamljenih vukova koji djeluju za režim. Kad su u pitanju agenti spavači u Velikoj Britaniji, nemoguće je reći koliko ih ima, ali ima ih na stotine", kaže Dean.

Učio je izrađivati bombe

Dean je imao samo 17 godina kada je upoznao Khalida Sheikha Mohammeda, glavnog organizatora napada koji se dogodio 11. rujna u SAD-u, u kojima je poginulo gotovo tri tisuće civila.

S 18 godina, Dean je otputovao u osamljeno planinsko mjesto u Afganistanu gdje je proveo narednih 11 mjeseci učeći kako izrađivati bombe.

U društvu još trojice muškaraca, koji su uključivali Moeza Fezzanija, sadašnji vođa ISIS-a u Libiji, provodio je dane miješajući visoko otrovne kemikalije pod budnim vodstvom osvetoljubivog kemičara i terorističkog genija Abu Khababa. Khabab je naime bio zadužen za razvoj oružja Al-Qaide za masovne žrtve i bio je povezan nizom terorističkih zavjera prije nego što je ubijen u napadu dronom 2008. godine od strane CIA-e.

Napad u istočnoj Africi

Za malo manje od godinu dana nakon što se Dean pridružio terorističkoj skupini, njegov život se drastično promijenio kada je zaprimio vijest o samoubilačkom bombaškom napadu u istočnoj Africi. U razornom napadu na američka veleposlanstva u Nairobiju, Keniji i Tanzaniji poginulo je 200 ljudi, a oko četiri tisuće ljudi je ranjeno.

"Tada sam počeo sumnjati i shvatio da stvari idu u krivom smjeru", rekao je. Nadodaje kako su mu tada proradili dobri moralni kompas i kritičko razmišljanje.

Praveći se bolestan, Dean je poslan u Katar gdje se odrekao zakletve dane terorističkoj skupini i odlučio da se nikada neće vratiti. U roku od devet dana došao je u MI5, koji su ga, kako je rekao, s oduševljenjem vratili u Veliku Britaniju nakon što su brzo prepoznali njegov impresivan dar za čitanje karata i fotografsko pamćenje.

Napadi u SAD-u

Na pitanje o bliskim susretima, za The Times je ispričao kako je 2001. godine bio pozvan na sastanak s jednim od najbližih Bin Ladenovih suradnika. Iako se bojao da bi mogli planirati napad, zapravo je zatraženo da prenese poruku četvorici "braće" u Londonu, kojom im se naređuje da napuste zemlju.

Poruka je glasila: "Moraju napustiti zemlju i doći ovamo prije 1. rujna. Dogodit će se nešto veliko i očekujemo američku intervenciju u Afganistanu". Kasnije te godine, dok je šetao Oxford Streetom, Dean je saznao za napad na tornjeve blizance u New Yorku i prisjetio se tih jezivih riječi: "nešto veliko".

Nedugo nakon toga, saznao je za zabrinjavajuću zavjeru koju je njegov bivši vođa Khabab skovao za bombaški napad na njujoršku podzemnu željeznicu. Zahvaljujući njegovoj dojavi, vijest o planiranom napadu proslijeđena je Ovalnom uredu i uspješno spriječena.

