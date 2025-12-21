Masakr ispred puba, na ljude pucali iz kalašnjikova i pištolja: Najmanje devet mrtvih

Južnoafrička policija traga za počiniteljima koji su u noći na nedjelju ubili najmanje devet ljudi u pubu u naselju nedaleko od Johannesburga.

BBC javlja da je skupina od oko 12 naoružanih muškaraca u 1.00 sati po lokalnom vremenu u dva vozila stigla na mjesto horora.

Otvorili su vatru na posjetitelje i nastavili nasumično pucati dok su bježali. Ubili su sedam muškaraca i dvije žene, a još je deset osoba zadobilo ozljede.

Imali AK-47 i pištolje

General-major Fred Kekana, zamjenik pokrajinskog policijskog povjerenika, istaknuo je da su napadači bili naoružani pištoljima i jednom puškom AK-47. 'Nesretni posjetitelji jednostavno su se zabavljali kada su ljudi došli i počeli pucati', kazao je Kekana.

Dodaje da su dvije osobe ubijene izvan objekta dok su pokušavale pobjeći, a treća žrtva je vozač taksija. U tijeku je istraga s ciljem da se utvrdi motiv stravičnog zločina.

Podsjetimo, Južna Afrika ima jednu od najvećih stopa ubojstava u svijetu. Policijski podaci pokazuju da je između travnja i rujna ove godine u prosjeku ubijano 63 ljudi dnevno

