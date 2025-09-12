VELIKO POJAČANJE /

Poznati borac potpisao za FNC: 'Perolaka divizija upravo je postala puno opasnija'

Foto: Profimedia

Ahmed Vila, jedan od najboljih bosanskohercegovačkih MMA boraca, veliko je pojačanje za FNC

12.9.2025.
15:30
SPORTSKI.NET
Profimedia
Ahmed Vila, jedan od najboljih bosanskohercegovačkih boraca, potpisao je za FNC.

"Još jedan opasni borac u perolakoj kategoriji upravo se pridružio FNC rosteru.

Bosanskog ratnika Ahmeda Villu (12-6-1) ne treba dugo predstavljati. S iskustvom u organizacijama KSW-a, OKTAGON-a i EMC-a, te profesionalnom karijerom koja datira još iz 2012. godine, Villa ne može biti iskusniji u borbama.

Njegov dolazak šalje šok valove kroz perolaku diviziju FNC-a – iskusnu prijetnju s jednim ciljem: doći do vrha i izazvati novokrunjenog prvaka.

Može li se veteran ponovno uzdići i uzdrmati tron?

Vrijeme će pokazati, ali jedno je sigurno – perolaka divizija upravo je postala puno opasnija", objavio je FNC.

