Poznati borac potpisao za FNC: 'Perolaka divizija upravo je postala puno opasnija'
Ahmed Vila, jedan od najboljih bosanskohercegovačkih MMA boraca, veliko je pojačanje za FNC
Ahmed Vila, jedan od najboljih bosanskohercegovačkih boraca, potpisao je za FNC.
"Još jedan opasni borac u perolakoj kategoriji upravo se pridružio FNC rosteru.
Bosanskog ratnika Ahmeda Villu (12-6-1) ne treba dugo predstavljati. S iskustvom u organizacijama KSW-a, OKTAGON-a i EMC-a, te profesionalnom karijerom koja datira još iz 2012. godine, Villa ne može biti iskusniji u borbama.
Njegov dolazak šalje šok valove kroz perolaku diviziju FNC-a – iskusnu prijetnju s jednim ciljem: doći do vrha i izazvati novokrunjenog prvaka.
Može li se veteran ponovno uzdići i uzdrmati tron?
Vrijeme će pokazati, ali jedno je sigurno – perolaka divizija upravo je postala puno opasnija", objavio je FNC.
POGLEDAJTE VIDEO: Forgy je uzeo mikrofon, podijelio vijest, a onda je nastala ludnica u Areni